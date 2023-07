Ore Italiane: in mostra al Museo Galileo gli orologi più rari

- Pubblicità -

Ore italiane, è questo il titolo della mostra che fino al 15 ottobre sarà possibile visitare al Museo Galileo di Firenze.

Una selezione di 60 orologi rari e preziosi realizzati fra il XV e l’inizio del XIX secolo, ovvero una parte significativa della collezione, che conta oltre trecento oggetti di Gian Carlo Del Vecchio, grande collezionista venuto a mancare nel 2016, con all’attivo una raccolta che nulla ha da invidiare a quelle dei maggiori musei del mondo.

Dagli orologi religiosi a quelli astronomici: gli orologi in mostra al Museo Galileo

Dai primi orologi per le comunità religiose – i cosiddetti “svegliatori monastici” – ai complessi meccanismi degli orologi astronomici. Molti degli orologi in mostra al Museo Galileo sono di raffinata fattura, con intarsi in pietre dure e avorio, o impreziositi dal lavoro di celebri ebanisti, com’è il caso di due orologi notturni menzionati tra i beni registrati in Palazzo Pitti alla morte di Ferdinando Maria de’ Medici nel 1713.

Questa mostra – tra le tante che meriterebbero di essere visitate in questo periodo a Firenze, come, ad esempio, quella di Palazzo Strozzi dedicata a Yan Pei Ming – rappresenta un hunicum. Gli orologi storici esposti non sono soltanto belli e significativi della produzione di alcuni dei più rinomati artefici italiani.

Da un lato testimoniano l’ossessione umana di misurare e controllare il tempo nell’effimero tentativo di dominarlo; un desiderio talora stigmatizzato dalle decorazioni presenti sulle casse e sui quadranti degli orologi. Dall’altro lato, alcuni esemplari raccontano storie loro proprie, che si affiancano a quella generale del progresso tecnologico. Ne sono un esempio gli orologi notturni dei fratelli Campani, ideati nel cuore della Roma barocca per esaudire il desiderio papale di sapere l’ora senza dover ogni volta accendere una candela e, soprattutto, senza fastidiosi ticchettii che disturbino il sonno, esposti in via eccezionale nella mostra Ore italiane al Museo Galileo.

Lo studio del tempo: i laboratori didattici sugli orologi del Galileo

La mostra è affiancata da due laboratori didattici appositamente concepiti, che saranno tenuti da esperti di orologeria e misura del tempo: Questi gli appuntamenti:

“La macchina del tempo. Orologi tra ruote e molle” 30 luglio, 27 agosto, 17 settembre a cura di Andrea Palmieri.

“Meridiane e orologi solari: Alla ricerca del tempo vero”: 3 e 10 settembre, 8 ottobre a cura di Stefano Barbolini