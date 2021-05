Quando riapre Santa Maria Novella a Firenze: orari 2021 e biglietti

Dal lunedì 10 maggio 2021 riapre a Firenze il complesso di Santa Maria Novella, con nuovi orari e con la prenotazione obbligatoria dei biglietti nel weekend. Si tratta dell’ultimo dei musei civici fiorentini a spalancare i battenti, dopo il ritorno della Toscana in zona gialla.

Riapre Santa Maria Novella a Firenze: gli orari 2021 del museo e la prenotazione dei biglietti

Sarà possibile vedere il complesso di Santa Maria Novella tutti i giorni, con i seguenti orari:

dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso alle 16.00)

domenica dalle ore 13.00 alle ore 17.00 (ultimo ingresso alle 16.00)

Come nel caso degli altri musei aperti Firenze, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, il sabato e nei giorni festivi l’accesso è condizionato dal fatto di aver prenotato almeno dal giorno precedente. Dal 18 al 25 maggio non sarà però possibile acquistare il biglietto online, come succede per gli altri musei civici fiorentini. Si potrà prenotare telefonando al numero 055.2768224), o inviando un email all’indirizzo [email protected]

Come ricordato dall’assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Tommaso Sacchi “con la riapertura di Santa Maria Novella si completa l’offerta dei musei civici fiorentini, un traguardo fortemente voluto non appena è stato possibile date le condizioni sanitarie. La speranza è che adesso potremo riappropriarci delle nostre sale espositive senza dover subire altre interruzioni”.

Card del fiorentino: disponibile il pass per i musei per i residenti

Dal 28 aprile è possibile acquistare e ritirare la card per visitare i Musei Civici Fiorentini riservata ai residenti di Firenze e dei Comuni della Città metropolitana, presso le biglietterie di Museo di Palazzo Vecchio, Museo Novecento e Cappella Brancacci. Per motivi di contingentamento e per evitare attese e assembramenti per procedere all’acquisto è necessaria la prenotazione.