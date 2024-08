Roberto Innocenti, ultimo weekend per la mostra “da favola”

- Pubblicità -

È l’ultimo weekend utile per fare visita alla mostra “Roberto Innocenti. Illustrare il tempo”, a Palazzo Medici Riccardi, che da febbraio ad oggi ha aperto le Sale Fabiane ai capolavori dell’illustratore fiorentino, unico italiano a vincere il Premio Andersen per l’illsutrazione, il Nobel della letteratura per l’infanzia.

La mostra – che, visto il grande successo di pubblico, è stata prorogata di diversi mesi – terminerà domenica 25 agosto. In occasione dell’ultimo giorno è prevista una visita guidata speciale – alle 10:30, prenotazione obbligatoria – durante la quale i mediatori MUS.E accompagneranno i visitatori alla scoperta delle opere in mostra.

- Pubblicità -

Roberto Innocenti, un universo in mostra a Palazzo Medici Riccardi

“Nelle parole mi ci perdo. Nelle figure, invece, mi ci trovo”, è la sintesi perfetta del pensiero e del lavoro di Roberto Innocenti dalle cui tempere sono nate le rivisitazioni originalissime di capolavori come Pinocchio (ambientato in Toscana), Cenerentola (traslata negli anni Trenta del Novecento), Cappuccetto Rosso (che deve destreggiarsi in una giungla urbana contemporanea) e ancora Canto di Natale, Lo Schiaccianoci oltre a lavori inediti come l’ormai celeberrimo Rosa Bianca tradotto in oltre venti lingue che parla ai bambini dei drammi dell’Olocausto, e ancora, L’ultima spiaggia, La storia di Erika, la Casa nel tempo.

“Roberto Innocenti. Illustrare il tempo” offre l’occasione di approfondire il lavoro del maestro a cavallo fra XX e XXI secolo. Le 80 tavole di Innocenti a Palazzo Medici Riccardi restituiscono al lettore un universo immaginifico ricco di suggestioni e di stimoli. L’attenzione ai personaggi, alle architetture, al paesaggio – esito di un’osservazione minuziosa ed espressa grazie a un tratto nitido – porta Roberto Innocenti a impaginare scenari di grande fascino, entro cui la storia si apre a ulteriori narrazioni.

- Pubblicità -

Dagli esordi al successo, la storia di Roberto Innocenti in mostra

Fra i massimi illustratori contemporanei, Roberto Innocenti, ha ricevuto – oltre all’Hans Christian Andersen Award – il Certificate of Excellence del New York Times. Autodidatta, viene pubblicato nei primi anni Ottanta su Graphis Annual. Il successo di Innocenti, che oggi viene celebrato nella mostra fiorentina, arriva prima di tutto grazie alla sua infinita pazienza e perseveranza.

Oggi il suo talento è riconosciuto in tutto il mondo, ma la strada è stata complessa. Il rifiuto e il silenzio sono stati suoi frequenti compagni. Nel frattempo, tuttavia, gli amici, i collaboratori e i colleghi lo hanno aiutato a costruire la sua strada verso il successo nel mondo dell’editoria per l’infanzia. John Alcorn, Rita Marshall e in ultimo The Creative Company (che lo pubblica negli USA) sono solo alcuni dei nomi che hanno contribuito ad aprirgli le porte della fama internazionale. Riconoscimento che l’uomo e il suo talento hanno ampiamente meritato. A pubblicarlo per primo in Italia è ancora una volta un piccolo editore, Alfredo Stoppa, per la casa editrice C’era una volta di Pordenone. Oggi in Italia i suoi libri sono nel catalogo de La Margherita edizioni e quella di Palazzo Medici Riccardi è la prima grande mostra che la sua città dedica a questo grande artista.

- Pubblicità -

Orario di apertura: dalle 9 alle 19