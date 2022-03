Visite speciali nei musei per il Capodanno fiorentino 2022

In occasione del Capodanno Fiorentino 2022 i musei civici e l’associazione MUS.E hanno previsto un weekend di visite incentrate sull’origine della celebrazione e sul senso di appartenenza legato a questa festa. Dal 25 al 27 marzo compresi sono in programma tour tematici e aperture serali.

Perché si celebra il Capodanno Fiorentino

Una tradizione che non si è persa nel tempo quella del Capodanno Fiorentino. La sua origine risale ai tempi del Medioevo quando l’inizio dell’anno civile cadeva il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione. Anche se nel 1582 il calendario gregoriano fissò l’inizio dell’anno al 1° gennaio, Firenze e i suoi cittadini continuarono a festeggiarlo il 25 marzo per altri duecento anni.

Per il Capodanno Fiorentino 2022 tornerà il tradizionale corteo storico, affiancato da un ricco programma di eventi, compresi quelli che coinvolgono i luoghi d’arte della città.

Le iniziative dei musei per il Capodanno Fiorentino 2022

In occasione del Capodanno Fiorentino 2022, il 26 marzo si potrà partecipare a 4 visite speciali all’interno di Santa Maria Novella. L’iniziativa si concentra sull’iconografia dell’Annunciazione raffigurata in moltissime occasioni all’interno del complesso. Le visite saranno alle ore 10, 11:30, 14 e 15:30. Il costo è di 2.50 euro per i residenti nella Città metropolitana di Firenze e di 5 euro per i non residenti, oltre al prezzo del biglietto d’ingresso (i residenti nel Comune di Firenze entrano gratis).

Da venerdì 25 fino a domenica 27 marzo sarà possibile inoltre prendere parte a visite tematiche straordinarie in occasione del Capodanno Fiorentino 2022 al Museo Novecento e al Museo Stefano Bardini, che aprono le loro porte ai visitatori in orario serale, alle 20 e alle 21, mettendo in risalto le opere che più si legano alla città di Firenze come il Porcellino di Ferdinando Tacca e gli scorci di Firenze di Ottone Rosai.

Le visite guidate al Museo Novecento e al Museo Bardini hanno il costo di 5 euro oltre al biglietto d’ingresso dei diversi musei. La prenotazione agli eventi è obbligatoria, per informazioni visitare il sito web di MUS.E oppure contattare l’associazione via mail [email protected] e telefono 055-2768224.