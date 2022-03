Perché il capodanno fiorentino si festeggia il 25 marzo: gli eventi 2022

Tre, due, uno…. Buon Capodanno fiorentino, anche se è il 25 marzo 2022, perché dalle nostre parti festeggiamo due volte. La città del giglio ha un inizio anno tutto suo, che cade lontano da quello convenzionale. Il 25 marzo, fin da tempi remoti, si celebra il Capodanno fiorentino, ricorrenza che è sopravvissuta fino ad oggi e che ci accomuna anche con alcuni “vicini di casa”: a un centinaio di chilometri, sotto la Torre pendente si celebra nello stesso giorno il capodanno pisano (ma in “anticipo” di 365 giorni).

Capodanno fiorentino il 25 marzo: l’origine e il significato

Facciamo un passo indietro. La questione sta tutta nel modo in cui viene calcolato il passare del tempo o meglio nella data scelta per l’inizio dell’anno. Ebbene, fin dal Medioevo il principio del calendario civile fiorentino era fissato il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa ricorda l’annuncio dell’incarnazione ricevuto dalla Vergine Maria. Non a caso, la data cade nove mesi esatti prima di Natale.

A questa festa i nostri concittadini rimasero molto affezionati. Tanto che, quando nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano (quello che seguiamo adesso), la città proseguì a contare gli anni alla sua maniera e quindi a festeggiare il capodanno fiorentino il 25 marzo. Continuò fino al decreto del Granduca Francesco III di Lorena che nel 1749 decise di far partire l’anno il primo gennaio. Risolse così una volta per tutte la grande “confusione di date” che esisteva in Toscana, uniformandosi al sistema usato all’epoca in buona parte d’Europa.

In precedenza sia Firenze sia Pisa erano unite dal capodanno, festeggiato da entrambe il 25 marzo, ma divise da uno scarto di dodici mesi: in quella stessa data nella prima città l’anno iniziava, nella seconda volgeva al termine. Un bel rompicapo.

Come viene festeggiato: l’opera miracolosa della Santissima Annunziata

Ai giorni nostri, il “vecchio” capodanno rimane la tradizione più antica, rispolverata ufficialmente dal Comune di Firenze a partire dal 2000 con la sfilata del corteo storico della Repubblica fiorentina dal Palagio di Parte Guelfa fino alla Santissima Annunziata, principale santuario mariano della città. Il simbolo della festa è infatti l’affresco che raffigura l’Annunciazione, custodito all’interno della basilica, dove un tempo si recavano in pellegrinaggio i contadini per rendere omaggio all’effige dell’Annunziata, sulla quale esiste una leggenda.

L’opera sarebbe miracolosa: si narra che il pittore, un certo frate Bartolomeo, non riuscì a completare la scena perché non era in grado di ritrarre le fattezze del volto della Madonna. A terminare il capolavoro – sempre secondo il mito – sarebbe stata una mano prodigiosa, quella degli angeli.

Capodanno fiorentino 2022, il percorso del corteo storico

Dopo due anni di festeggiamenti ridotti, il Capodanno fiorentino 2022 riporta nelle vie e nelle piazze della città il corteo storico, che nel pomeriggio del 25 marzo partirà dal Palagio di Parte Guelfa, alle ore 16.30, per poi raggiungere piazza Santissima Annunziata, secondo un percorso prestabilito.

All’andata i figuranti in costume passeranno lungo via Pellicceria, via Porta Rossa, via Calimala, piazza della Repubblica, via degli Speziali, via Calzaiuoli, piazza Duomo e via dei Servi, per entrare nella basilica della Santissima Annunziata alle ore 17.00 e rendere omaggio alla Cappella della Effige dell’Annunziata. Al ritorno il corteo storico per il Capodanno fiorentino ripartirà alle 17.30 e tornerà al Palagio di Parte Guelfa seguendo questo percorso: via dei Servi, piazza Duomo, via Calzaiuoli, via Por Santa Maria, piazza del Mercato Nuovo, via Porta Rossa e via Pellicceria. Alle 18.00 infine è in programma la messa alla presenza del Cardinale Betori e delle autorità Cittadine.

Gli eventi della settimana del fiorentino: cosa c’è da fare a Firenze per il “Capodanno” del 25 marzo

Quest’anno inoltre debutta la “settimana del fiorentino“, con un ricco programma proprio nei giorni a cavallo del 25 marzo. Tra i tanti eventi organizzati per il Capodanno Fiorentino 2022, visite speciali nei musei civici a cura dell’associazione MUS.E, la presentazione del nuovo album di Paolo Vallesi IoNoi in Palazzo Vecchio il 25 marzo, il mercato in piazza Santa Maria Novella dal 25 al 27 marzo a cura di Confartigianato, Confesercenti e Unicoop Firenze e gli incontri con Riccardo Artusi che racconterà le curiosità delle piazze cittadine (il 23 marzo alle 15 in piazza della Signoria e il 25 alle 15 in piazza Duomo).

Da segnalare inoltre il ritorno della festa di’ Lampredotto, dal 25 al 27 marzo al Circolo Rondinella del Torrino, e domenica 27 marzo in piazza del Carmine la partenza della mongolfiera per rievocare il primo volo su Firenze del pallone aerostatico di Giovanni Luder (ore 7.30), l’esposizione dei mezzi storici dei vigili del fuoco con attività per bambini (ore 10-17) e l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi (ore 12.00). Qui il pdf con il calendario completo della settimana del fiorentino.