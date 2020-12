Un 2021 più dolce, il biscotto di Siaf per i pazienti Covid19

Un 2021 più dolce, è questo l’augurio di Siaf (Servizi Integrati Area Fiorentina), la società di refezione di Bagno a Ripoli che il 1° gennaio consegnerà un biscotto insieme al tradizionale menù di Capodanno per augurare a tutti i pazienti (anche quelli ricoverati nei reparti Covid) degli ospedali fiorentini, buona guarigione e buon anno nuovo. Siaf consegnerà il dolce omaggio agli ospiti delle strutture ospedaliere dell’Azienda Usl Toscana Centro (Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, Torregalli, Santa Maria Nuova, Serristori e all’Ospedale del Mugello).

Siaf, un biscotto per augurare buon anno ai 1300 degenti

Sono oltre 1300 i degenti in totale, compresi i pazienti ricoverati nei reparti Covid-19 e le persone accolte negli alberghi sanitari, a cui Siaf prepara quotidianamente il pasto in corsia. “Dall’inizio dell’emergenza – dichiara il presidente di Siaf, Angelo Di Bella – anche i nostri operatori impegnati nella refezione in ambito sanitario, un centinaio circa, sono in prima linea con grande passione e dedizione. Consapevoli, adesso più che mai, che per tante persone ricoverate, in isolamento e lontane dalle famiglie, il momento del pasto scandisce le tappe della giornata. A molti di loro manca il contatto con i pazienti, per questo in occasione delle feste hanno voluto fargli sentire la loro vicinanza. Da qui l’idea dei biscotti al cioccolato che accompagneranno il menù del pranzo del 1° gennaio: una simbolica dose di energia per iniziare al meglio il nuovo anno e un simbolico abbraccio da lontano”.

Menù di pesce, lenticchie, dessert e un biglietto di buon auspicio

I biscotti, realizzati da Siaf saranno presentati insieme a un biglietto di buon auspicio, a corredo di un menù di pesce che comprenderà anche le immancabili lenticchie. Siaf, la società di refezione che ha la sua sede a Bagno a Ripoli e che conta circa 200 addetti in totale, oltre a occuparsi della ristorazione ospedaliera, ogni giorno prepara i pasti per oltre 1600 bambini delle scuole ripolesi.

“Qualità e professionalità, ma anche un impegno concreto al servizio della comunità sono gli elementi che contraddistinguono il lavoro di Siaf – spiega il sindaco di Bagno a Ripoli e presidente della Conferenza dei Sindaci della Zona fiorentina sud-est, Francesco Casini -. A tutti gli operatori di Siaf – cuochi, magazzinieri, addetti al lavaggio, trasportatori – che ogni giorno si prendono cura di chi si trova nei nostri ospedali, anche loro in trincea come tante altre professionalità sanitarie, un ringraziamento di cuore”.