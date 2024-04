La Fiorentina si gioca la finale di Coppa Italia a Bergamo

- Pubblicità -

Al Gewiss Stadium di Bergamo si ripartirà (mercoledì alle 21) dall’1-0 del Franchi grazie alla rete di Rolando Mandragora. In palio c’è l’accesso alla finale dell’Olimpico di Roma contro la vincente dell’altra semifinale tra Juventus e Lazio.

Le probabili formazioni

Tanti i problemi per Vincenzo Italiano che deve fare i conti con le condizioni non perfette di quattro big come Bonaventura, Nico González, Belotti e Beltrán. In porta certa la presenza di Terracciano, la difesa, invece, dovrebbe essere formata da Dodô, Milenkovic, Ranieri (in vantaggio su Martínez Quarta) e Biraghi. A centrocampo quasi certa la presenza di Mandragora. Al suo fianco Bonaventura o Arthur. La trequarti dovrebbe essere presidiata da Nico González, Beltrán e Kouame alle spalle dell’unica punta Belotti.

- Pubblicità -

Gian Piero Gasperini non dovrebbe avere a disposizione né Holm, né Toloi, mentre dovrebbe recuperare Scalvini, il quale sembra comunque destinato a partire dalla panchina. Davanti a Carnesecchi la linea difensiva dovrebbe essere composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac. In mezzo al campo ci saranno quasi certamente de Roon ed Ederson, mentre sulle fasce giocheranno Zappacosta a destra e Ruggeri a sinistra. Koopmeiners agirà in appoggio a De Ketelaere e Scamacca.