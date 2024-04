Eventi per il ponte del 25 aprile a Firenze: cosa fare (anche gratis)

- Pubblicità -

Tanti gli eventi a Firenze e nei dintorni per il ponte del 25 aprile 2024, anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Un giorno speciale per la storia del nostro Paese, e quindi anche per la nostra città. In piazza Poggi, giovedì, c’è il tradizionale pranzo dell’Anpi, mentre i musei statali sono gratis per tutti, vista l’occasione. Ci sono poi la Mostra internazionale dell’artigianato alla Fortezza da Basso, la mostra dei fiori al giardino dell’Orticoltura e la riapertura del giardino dell’Iris sotto al piazzale Michelangelo. E ancora mercatini, sagre e tante altre idee divertenti per passare un fine settimana in vivace compagnia. Vediamo allora cosa fare a Firenze dal 25 al 28 aprile.

Eventi per il ponte a Firenze: il 25 aprile 2024 in piazza Poggi

Giovedì 25 aprile l’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, invita tutte e tutti a scendere in piazza per una festa di popolo: democratica, antifascista e costituzionale. Uniti per tutelare e rilanciare il valore imprescindibile della pace. Tra le tante iniziative in città, si ricorda un appuntamento tipicamente fiorentino per ricordare la Liberazione del nazifascismo: è quello in piazza Poggi. Il 25 aprile dalle 12:00 alle 17:00 si susseguiranno il pranzo antifascista (ore 12.30), i cori popolari e, dalle ore 12:00, il concerto del 25 aprile. La prenotazione per il pranzo è consigliata con prevendita scrivendo alla mail [email protected] o su whatsapp al 366.6492844 oppure direttamente alla Casa del Popolo di San Niccolò. Prenotazione obbligatoria per i menù vegetariani. Sul sito dell’Anpi la lista delle iniziative per la Festa della Liberazione.

Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze

Per il ponte del 25 aprile torna a Firenze anche la Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze (Mida): una vera e propria festa dedicata al “fatto a mano” . Tanti gli espositori che vi prenderanno parte alla Fortezza da Basso con centinaia di stand e prodotti dall’Italia e dal mondo, rassegne, dimostrazioni dal vivo. All’interno dell’evento si svolgeranno anche due fiere tematiche: Abita, spazio dedicato alla casa e all’arredamento, e il Salone dell’arte e del restauro. L’iniziativa sarà accessibile dal 25 aprile al 1° maggio 2024 dalle 10:00 alle 20:00, mentre i punti ristoro all’aperto resteranno aperti fino alle 22:00. Qui tutto quello che c’è da sapere sulla Mostra dell’artigianato 2024.

Mostra dei fiori al giardino dell’Orticoltura

Per chi ha il pollice verde, durante il ponte del 25 aprile, il giardino dell’Orticoltura di Firenze ospita la tradizionale mostra dei fiori. Nel parco, a poca distanza da piazza della Libertà, saranno protagonisti per 7 giorni florovivaismo, orticoltura e frutticultura grazie a 75 espositori specializzati e a un programma ricco di iniziative culturali. Un luogo dove trovare tante specie diverse, ricevere consigli dagli esperti e assistere a dimostrazioni pratiche. La fiera è aperta tutti i giorni con orario 09:00 – 19:30. L’ingresso è gratuito e si accede dal cancello principale, affacciato su via Vittorio Emanuele II, oppure da quello laterale di via Bolognese n.17.

Eventi per il ponte del 25 aprile a Firenze: apre il giardino dell’Iris (gratis)

Il 25 aprile apre anche il giardino dell’Iris, oasi floreale situata sotto al piazzale Michelangelo. Realizzato nel 1954 e con una superficie complessiva di circa due ettari e mezzo, il giardino offre una particolare vista sul panorama fiorentino. Essendo poi caratterizzato da vialetti, piazzole e scalette, non solo accoglie 10.000 varietà diverse di Iris ma permette al visitatore di apprezzarle al meglio. Orari: dal 25 aprile al 20 maggio, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:30). Ingresso libero.

Il 25 aprile 2024 i musei statali di Firenze sono gratis per tutti

Giovedì 25 aprile 2024, in occasione della Festa della Liberazione, i musei statali saranno aperti a ingresso gratuito in tutta Italia. A Firenze, ad esempio, saranno visitabili a costo zero le Gallerie degli Uffizi (Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli), la Galleria dell’Accademia, il Bargello, le Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati, Orsanmichele, il Museo di San Marco e il Museo Archeologico Nazionale. Tutti gli orari nell’articolo sui musei gratis a Firenze il 25 aprile.

Cosa fare a Firenze nel ponte del 25 aprile: i mercatini

A Firenze, per il ponte del 25 aprile, ci sono anche quattro luoghi in cui fare shopping all’aria aperta. Il primo è il Mercatino regionale francese, in programma da giovedì fino a domenica 28 (ore 09:00-21:00) in piazza Santa Croce. Qui si potrà trovare un’ampia selezione di prodotti d’oltralpe: dalla lavanda ai profumi, dai formaggi ai vini, dalle baguettes ai croissants appena sfornati, e ancora macarons e dolci tipici, accessori, cosmetici e molto altro.

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 aprile, dalle ore 09.00 alle 20.00 in piazza Ciompi, ci sarà invece il mercatino dedicato al vintage, al collezionismo, ai fumetti e ai vinili. In piazza Ognissanti, nella giornata di domenica (ore 09:00-19:00), si terrà la Fierucola dei Legnaioli. Una giornata interamente dedicata all’artigianato del legno: tra le novità di quest’anno, una speciale xiloteca con oltre 40 tipologie di legno da toccare, annusare, sperimentare.

Più in periferia, domenica 28 aprile 2024 ci sarà invece la Fiera mercato in Viale Europa, dalle ore 08:00 alle 20:00 per uno shopping di qualità all’insegna dell’artigianato, dell’abbigliamento, dello street food, e di alcuni prodotti tipici.

Sagre nei dintorni di Firenze: gli eventi nel ponte del 25 aprile

Durante il ponte del 25 aprile si potrà prendere parte anche a varie sagre nei dintorni fiorentini. La prima è la Sagra del cacciucco e dei gamberoni alla griglia, che si terrà da giovedì 25 a domenica 28 aprile a Rufina con un tradizionale menù a base di pesce oppure, per chi non lo amasse, a base di carne alla griglia. Il ristorante, presso gli impianti sportivi del paese, allestito in locali climatizzati oppure con tavoli all’aperto se il clima lo permette, apre la sera a cena dalle 19:00 ed i festivi anche a pranzo dalle 12:00.

Da mercoledì 24 fino a domenica 28, si prosegue poi con la Festa del prugnolo e del tortello al Lago Viola (località Boccagnatello), Comune di Vicchio nel Mugello. Il programma della sagra prevede l’apertura della cucina al venerdì sera, sabato, domenica e festivi aperti pranzo e cena. Oltre al tortello ed al prugnolo, si potranno gustare anche specialità alla brace. Al Foro Boario di Borgo San Lorenzo torna poi la Sagra del Prugnolo e del Tortello Mugellano (venerdì e sabato a cena, domenica anche a pranzo).

Sul “menù” degli eventi del del 25 aprile un posto speciale ce l’avrà anche il cinghiale, con due le sagre dedicate ai piatti a base di cacciagione: al circolo di Chiocchio nel Comune di Greve Chianti (24, 25, 27, 28) e al parco urbano di Montespertoli (dal 24 al 28 aprile).

Altre idee per il ponte del 25 aprile a Firenze

Se le idee per il ponte del 25 aprile a Firenze fino a qui non fossero bastate, ecco altri spunti su cosa fare: