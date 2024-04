La manifestazione e le celebrazioni per il 25 aprile a Firenze

- Pubblicità -

Le celebrazioni ufficiali del Comune davanti Palazzo Vecchio, il classico pranzo “partigiano” sotto Torre San Niccolò e la manifestazione antifascista in piazza Santo Spirito: Firenze si prepara a ricordare il 25 aprile. Per festeggiare il 79esimo anniversario della Liberazione d’Italia dall’occupazione nazista, in città si svolgeranno diverse iniziative, ecco il programma 2024.

Le celebrazioni ufficiali del Comune di Firenze per il 25 aprile 2024

Il Comune di Firenze commemorerà l’anniversario nella mattinata del 25 aprile. Alle ore 10, in piazza dell’Unità italiana, sarà deposta una corona di alloro in onore dei caduti. Da qui partirà il corteo che arriverà fino in piazza della Signoria. Alle ore 11.00, dall’arengario di Palazzo Vecchio prenderanno la parola il sindaco, la presidente dell’Anpi Firenze Vania Bagni e tre studenti delle scuole superiori fiorentine che hanno aderito al Progetto “Percorsi resistenti. Snodi, luoghi, protagonisti della lotta di liberazione nel territorio fiorentino”, realizzato dall’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea.

Dopo le polemiche legate alla cancellazione del monologo di Antonio Scurati da parte della Rai, il Comune di Firenze ha deciso che in occasione della cerimonia sull’arengario, il drammaturgo Stefano Massini leggerà il testo realizzato dal Premio Strega sul 25 aprile.

Il pranzo del 25 aprile in piazza Poggi

Altra iniziativa, diventata ormai consuetudine, è il pranzo del 25 aprile all’ombra di Torre San Niccolò, in piazza Poggi. L’appuntamento inizia alle 12.00 e prosegue fino alle 17.00 con cori popolari e concertone insieme a Le Musiquorum, Ribellincor, Orkestra Ristretta di Sollicciano, De’ Soda Sisters, Dj Leblond.

L’evento è promosso da Casa del Popolo San Niccolò, ARCI Firenze, ANPI Firenze, CGIL Firenze, UDU, Studenti di Sinistra, AGT Firenze e CNGEI Firenze. Per quanto riguarda il pranzo è consigliata la prenotazione con prevendita (mail [email protected], Whatsapp, al 366 6492844) oppure direttamente alla Casa del Popolo di San Niccolò.

Il 25 aprile a Firenze: manifestazione antifascista in Santo Spirito

Nel pomeriggio del 25 aprile, in Oltrarno torna la manifestazione promossa da Firenze antifascista. Alle 15.30 il ritrovo in piazza Santo Spirito con interventi dal palco, poi alle 17 il corteo lungo le vie di San Frediano con partenza dal monumento al partigiano Potente e arrivo in piazza Tasso per rendere omaggio alle vittime dell’eccidio del luglio 1944. Infine il ritorno in Santo Spirito per concludere la serata in musica con Ivanoska e Disturbo Residuo. In piazza, spiegano gli organizzatori, “porteremo il no alla guerra, il no all’invio delle armi in Ucraina e al comando Nato alla Caserma Predieri, oltre alla solidarietà incondizionata alla resistenza palestinese”.

Durante la giornata presenti in piazza punti ristoro, banchini informativi e uno spazio bambini. Tra le realtà aderenti Anpi Oltrarno, Studenti fiorentini autorganizzati, Sanitari per Gaza, Firenze per la Palestina, Cuba Mambi, Anpi Lanciotto Ballerini di Campi, Cpa Firenze sud, Collettivo di Fabbrica ex Gkn, Via del Leone, Genuino Clandestino, Carc e Assemblea 16 febbraio.

Le iniziative dei circoli Arci

Oltre alla manifestazione in piazza Poggi, i circoli Arci di Firenze organizzano varie iniziative per celebrare il 25 aprile. Dalla Casa del popolo di Settignano alle ore 9.30 parte il cammino della Liberazione, verso il Tabernacolo di Gello, mentre dalle 16 musica live con Consorzio Diggei Indipendenti (Djset), La Nuova Pippolese (live) e Martinicca Boison (live). Camminata per i luoghi della Resistenza anche a Brozzi e a Fiesole.

Iniziative, merende, musica e cene, dal pomeriggio alla serata, anche nei circoli dell’Isolotto, Ponte a Greve, 25 aprile, Galluzzo, Girone. Sul sito di Arci tutte le iniziative.

