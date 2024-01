Bonus sociale 2024, bollette di luce e gas: a quanto ammonta e il limite Isee

- Pubblicità -

Cambia il limite Isee per avere diritto al Bonus sociale 2024 per le bollette di luce e gas, ma a quanto ammonta questo aiuto e qual è l’importo? L’agevolazione contro il caro-energia l’anno scorso era stata estesa anche ai nuclei familiare con redditi medio-bassi. Adesso si torna alle regole delle origini, mentre l’importo delle bollette del gas (anche per chi non ha diritto al bonus) diventa più salato: da gennaio l’Iva del metano passa dal 5 al 22% e ricompaiono anche gli oneri di sistema, finora stralciati per effetto dei vari decreti energia.

Dal 1° gennaio 2024 bollette del gas più care, per tutti (e finisce il mercato tutelato)

Come detto dal 1° gennaio 2024 il governo non ha confermato le ultime agevolazioni per le bollette del gas, che riguardavano tutti, non solo i beneficiari del bonus sociale. In particolare l’Iva sul gas metano passa dalla quota “scontata” del 5% (in vigore fino al 31 dicembre scorso) a quella standard del 22%, mentre in bolletta con il 2024 si tornano a pagare anche gli oneri di sistema per il gas che incidono circa per il 20% su totale della fattura (fino al 31 dicembre scorso erano azzerati).

Inoltre dal 10 gennaio scatta la fine del mercato tutelato del gas, con il passaggio al mercato libero di chi non è un soggetto vulnerabile (sono considerati “vulnerabili” over 75, chi percepisce il bonus sociale, disabili, utenze in struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi). Gli altri dovranno scegliere tra le offerte dei tanti operatori del mercato libero. E se non si farà niente? Chi non sceglie un operatore del mercato libero passerà automaticamente a un contratto PLACET, ossia con condizioni economiche e contrattuali definite dall’Arera, a cui aggiungere un costo fisso annuale definito dal singolo fornitore.

I requisiti Isee per il bonus sociale bollette 2024 per luce, gas, riscaldamento

Se fino allo scorso 31 dicembre il tetto Isee era fissato a 15.000 euro (30.000 euro per le famiglie numerose) i requisiti per avere diritto del bonus sociale di gas e luce sono cambiati dal 1° gennaio 2024, visto che il governo non ha rinnovato le agevolazioni sulle bollette.

Ecco a chi spetta l’agevolazione:

Nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.530 euro

Nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con un Isee fino a 20.000 euro

Si prende quindi in considerazione l’indicatore Isee familiare e non il reddito personale. Per godere del bonus uno dei componenti della famiglia deve essere titolare di un contratto per l’elettricità e/o gas attivo e con tariffa per uso domestico residente. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipo: uno per l’energia elettrica e uno per il gas.

A quanto ammonta il bonus sociale 2024 per le bollette della luce

Il bonus sociale per luce e gas viene riconosciuto direttamente nelle bollette, grazie a uno “sconto” che viene applicato sui costi delle utenze. Il contributo è un’azione prevista dalla normativa nazionale, ma che viene attuata concretamente dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti. È questo ente a stabilire a quanto ammonta l’importo del bonus sociale bollette 2024 per luce e gas (anche per il riscaldamento centralizzato, con modalità leggermente diverse).

L’Autorità aggiorna l’importo ogni trimestre in base a diversi criteri. Al momento si attende l’aggiornamento per i primi 3 mesi del 2024. Intanto in bolletta si vedranno fatturati i consumi dell’ultimo periodo del 2023, per cui valgono ancora le vecchie regole (Isee fino a 15.00 euro, che sale a 30.000 per le famiglie con almeno 4 figli). Ecco gli importi per il trimestre ottobre – dicembre 2023:

nucleo familiare di 1-2 componenti

Isee fino a 9.350 euro

Importo del bonus sociale per l’elettricità: 98,44 euro per 3 mesi (32,10 al mese).

Isee da 9.350 euro a 15.000 euro

Importo del bonus sociale per l’elettricità: 90,16 euro per 3 mesi (29,40 al mese).

Isee fino a 9.350 euro

Importo del bonus sociale per l’elettricità: 127,88 euro per 3 mesi (41,70 al mese).

Isee da 9.350 euro a 15.000 euro

Importo del bonus sociale per l’elettricità: 117,39 euro per 3 mesi (38,28 al mese).

Isee fino a 9.350 euro

Importo del bonus sociale per l’elettricità: 143,52 euro per 3 mesi (46,80 al mese).

Isee da 9.350 euro a 15.000 euro

Importo del bonus sociale per l’elettricità: 131,74 euro per 3 mesi (42,96 al mese). Nel primo trimestre era pari a 212,4 euro)

Dal 1° aprile 2023 nelle bollette della luce gli utenti (anche quelli del bonus sociale) sono tornati a pagare gli oneri di sistema per l’elettricità, azzerati fino al 31 marzo dell’anno scorso i seguito alla crisi energetica.

A quanto ammonta il bonus sociale 2024 per il gas metano

Allo stesso modo l’importo del bonus sociale per le bollette del gas metano viene determinato dall’Arera, in base alle quotazioni di mercato del costo della materia prima negli ultimi mesi. Per calcolare quanto ammonta il bonus sociale per le bollette del gas si prendono in considerazione diversi fattori, in particolare:

Il numero di componenti della famiglia;

della famiglia; Il tipo di uso del gas (solo per acqua calda e cottura cibi, solo per riscaldamento o entrambi);

(solo per acqua calda e cottura cibi, solo per riscaldamento o entrambi); La fascia Isee

La zona climatica dove si trova l’abitazione

Anche in questo caso si attende l’aggiornamento dell’importo del bonus sociale per il primo trimestre 2024, mentre nelle bollette in arrivo in queste prime settimane dell’anno saranno fatturati i consumi dell’anno scorso, in base alle regole in vigore fino al 31 dicembre 2023, con questi importi:

Bonus sociale per il gas riservati alle famiglie con un Isee fino a 9.530 euro per i consumi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023. I valori sono in euro.

Per le famiglie con un Isee tra 9.530 e 15.000 euro, il bonus gas è ridotto all’80%, ecco quanto ammonta, secondo le tabelle dell’Arera (valide dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023).

Non c’è bisogno di richiederlo

Fin qui i requisiti e l’importo del bonus bollette, ma come richiederlo? Il bonus sociale 2024 prevede uno “sconto” in automatico sulle bollette di luce, gas e acqua: quindi generalmente non viene versato a chi spetta di diritto, ma scalato dal totale che si deve pagare al gestore (ad esempio Enel Energia o Eni- Plenitude). Per alcuni casi, in cui le famiglie hanno pagato cifre in realtà coperte dal bonus sociale, può essere previsto un conguaglio via bonifico.

Per ottenere il riconoscimento del bonus sociale (luce, gas, acqua) bisogna aver presentato la DSU per l’Isee, aggiornata al 2024, al fine di ricevere altre agevolazioni (ad esempio assegno unico, mensa scolastica, agevolazioni dei singoli Comuni). Fatto questo non si dovrà presentare domanda, ma il bonus bollette per il gas metano sarà riconosciuto in automatico, previa verifica dell’Inps e del Sistema informativo integrato di Arera.

La comunicazione dei dati ai vari gestori (Enel, Eni – Pleinitude e via dicendo) arriva nel giro di circa 1 mese dalla presentazione dell’Isee, per le forniture dirette e non condominiali, e il bonus bollette per luce e gas viene erogato nella prima fattura successiva. Quindi dipende anche dalla frequenza con cui le varie società emettono la fattura.

I numeri per chiedere informazioni

Tutte le risposte ai dubbi più comuni si trovano sul sito dell’Arera, che mette a disposizione anche il numero verde 800 166 654 dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente e la mail [email protected].