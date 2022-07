4ª dose vaccino Covid: quando farla. Verso l’ok per over 60 e sanitari

Per la 4 ª dose di vaccino anti-Covid arrivano novità su quando farla: l’Italia va verso l’allargamento della platea agli over 60, ai sanitari e a tutti i fragili, anche se non è ancora chiaro se sarà obbligatoria o solo fortemente raccomandata. L’allargamento della campagna vaccinale, che per il secondo richiamo booster è stata un flop fino a questo momento, è legato al quadro epidemiologico. Nel nostro Paese i nuovi contagi giornalieri, complice la diffusione della variante Omicron 5, viaggiano su cifre a 5 zeri e gli esperti invitano alla cautela in un momento in cui non esistono più molte delle disposizioni sulle mascherine.

4 ª dose vaccino Covid: quando farla?

Finora le linee guida del Ministero della Salute hanno raccomandato la 4ª dose di vaccino anti- Covid a una popolazione ristretta (over 80, soggetti estremamente vulnerabili e over 60 affetti da importanti patologie), ma quando farla? Stando alla circolare diffusa a inizio aprile queste categorie possono sottoporsi all’iniezione dopo almeno 120 giorni dalla terza dose (circa 4 mesi), ma non bisogna fare la 4ª dose se nel frattempo si è contratta l’infezione da Covid. I dosaggi sono quelli autorizzati per il primo richiamo booster, ossia 30 mcg in 0,3 ml per Comirnaty (Pfizer); 50 mcg in 0,25 ml per Spikevax (Moderna). Per la dose numero 4 si utilizzano infatti i due vaccini a mRna.

La dose numero 4 è obbligatoria?

Al momento la quarta dose di vaccino anti-Covid non è obbligatoria (non lo è per gli anziani e tantomeno per i sanitari) ma è raccomandata per specifiche categorie:

persone che hanno compiuto o hanno più di 80 anni

ospiti delle Rsa

persone fragili che hanno compiuto o hanno più di 60 anni con patologie concomitanti

Tutte le altre fasce di popolazione non possono ancora sottoporsi all’iniezione. La prima parte della campagna di vaccinazione per la dose numero 4 però sta andando avanti sottotono: soltanto il 20% di chi può farla si è presentato nei centri vaccinali o dal medico.

La prenotazione

Per quanto riguarda la prenotazione della quarta dose, le modalità concrete cambiano a seconda della regione. Nella maggior parte dei casi sono stati attivati portali online per fissare l’appuntamento, in alcune zone è possibile anche rivolgersi al medico di famiglia per fare l’iniezione direttamente negli studi medici. Qui spieghiamo come si prenota la quarta dose in Toscana.

Quando la 4 ª dose di vaccino Covid per over 60 e sanitari in Italia?

In Italia via libera per la 4 ª dose allargata a over 60, ai soggetti fragili di ogni età e ai sanitari è attesa in queste ore, come indicato dall’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, anche se non è ancora chiaro se sarà obbligatoria oppure se sarà lasciata libera scelta ai cittadini. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che nella giornata del 12 luglio 2022 saranno aggiornate le indicazioni in base a quanto previsto in Ue. Intanto le regioni si preparano a riaprire gli hub per la quarta dose, anche in vista dell’autunno quando – per chi vorrà farla – sarà disponibile un vaccino aggiornato alle varianti del Covid.