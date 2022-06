Quarta dose in Toscana: la prenotazione del vaccino Covid e chi può farla

Con l’aumento dei contagi legati alla variante Omicron BA.5, dopo una partenza in sordina si riaccendo i riflettori sulla quarta dose in Toscana: la prenotazione per il secondo “richiamo booster” del vaccino anti-Covid, al momento, non può essere fatta da tutti. La campagna vaccinale al momento si concentra sui più fragili e sugli anziani. Ma vediamo nel dettaglio chi può fare la quarta dose di vaccino in Toscana, dopo quanti mesi va fatta e come si prenota la somministrazione.

Chi può fare la prenotazione della quarta dose di vaccino Covid in Toscana

Over 80, ospiti delle Rsa, soggetti fragili sopra i 60 anni di età e le persone estremamente vulnerabili per patologie pregresse: ecco ad oggi chi può fare la quarta dose di vaccino anti-Covid, anche se – in Toscana come a livello nazionale – si sta pensando a estendere la campagna di vaccinazione a tutti in autunno, partendo dagli over 50, con un siero “aggiornato” alle nuove varianti del virus. Ecco in sintesi per quali categorie è prevista la dose numero 4:

Persone che hanno compiuto o hanno più di 80 anni

Soggetti fragili per patologie preesistenti con un’età pari o superiore a 60 anni (i dettagli in questo articolo)

per patologie preesistenti con un’età pari o superiore a (i dettagli in questo articolo) ospiti delle Rsa , residenze sanitarie assistite

, residenze sanitarie assistite soggetti estremamente fragili (quelli indicati in via prioritaria anche per la terza dose di vaccino)

Quarta dose del vaccino anti-Covid: dopo quanti mesi?

La quarta dose vaccinale, spiega la Regione Toscana, è raccomandata dopo 4 mesi (120 giorni) dalla somministrazione della terza, sempre che nel frattempo non si sia risultati positivi al Covid. Lo ho stabilito una circolare del Ministero della Salute in merito alla somministrazione del secondo richiamo booster. Al momento i prodotti usati per la dose numero 4 sono quelli che usano una tecnologia a vaccini a Rma: Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna).

Come si prenota la quarta dose di vaccino in Toscana

Non solo il sito “Prenota vaccino” della Regione Toscana, per la quarta dose ci sono diverse strade a seconda della categoria di cui si fa parte. Gli over 80 possono prenotare la somministrazione in un centro vaccinale collegandosi sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it, oppure fare l’iniezione dal proprio medico di famiglia (basterà rivolgersi al dottore per fissare un appuntamento) o ancora in farmacia prenotando prima la somministrazione. Gli over 60 fragili hanno la possibilità di prenotare online o di rivolgersi al medico di base.

Infine gli ospiti delle residenze sanitarie per anziani vengono vaccinati direttamente dalla Asl, mentre le persone estremamente fragili, perché affette da patologie gravi, vengono contattate dalle strutture specialistiche pubbliche in cui sono in cura (in quest’ultimo caso per informazioni si può contattare il numero verde della Regione Toscana 800-556060).

E la terza dose…

Intanto, per chi ancora non l’avesse fatta, è possibile prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid, che anche in Toscana è aperta a tutte le persone sopra i 12 anni, presso i centri vaccinali (con prenotazione online), dal medico di famiglia o in farmacia. Gli aggiornamenti sulla campagna di vaccinazione anti-Covid si trovano sul sito della Regione Toscana.