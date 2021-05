Aumentare il numero di bagni pubblici presenti a Firenze e migliorare il servizio grazie ai nuovi modelli autopulenti e anti-Covid. E’ l’obiettivo dell’accordo quadro per la realizzazione di nuovi servizi igienici in città, nell’ambito del quale sono stati installati i due nuovi bagni autopulenti in piazza dell’Isolotto e piazza Dalmazia.

Dove trovare i nuovi bagni pubblici a Firenze? Per ora in piazza dell’Isolotto e piazza D’Almazia

A verificare il completamento dei lavori sono stati il vicesindaco Alessia Bettini e l’assessore ai lavori pubblici Titta Meucci nel corso di un sopralluogo prima in piazza dell’Isolotto e poi in piazza Dalmazia. I servizi, spiega una nota di Palazzo Vecchio, sono dotati di una tecnologia automatica di lavaggio e igienizzazione ‘Swing’, il cui design consente di non disperdere germi e batteri all’interno del locale, passando direttamente alla rete di scarico. Il dispositivo di lavaggio pavimento e rimozione rifiuti, inoltre, si attiva contemporaneamente su tutto il pavimento (costruito da un piano di piastrelle rigate antiscivolo).

Le parole dell’assessore Bettini

“I due nuovi bagni autopulenti di piazza dell’Isolotto e piazza Dalmazia – ha detto Meucci – sono stati realizzati nell’ambito dell’accordo quadro che abbiamo sottoscritto per un importo complessivo di 150mila euro”. Bettini ha ribadito che “i servizi igienici pubblici rappresentano un servizio essenziale e sono indispensabili per migliorare vivibilità e decoro della città”.

Scheda del Comune sui bagni pubblici a Firenze.