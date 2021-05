Cosa cambia dal 15 maggio 2021: riaperture, coprifuoco e quarantena

Rientro in Italia senza quarantena con il green pass, riaperture delle piscine e (forse) dei centri commerciali nel weekend, cambio di orario per il coprifuoco in zona gialla: dal 15 maggio 2021 sono in vista novità che potrebbero rivoluzionare le regole dei “vecchi” Dpcm e decreti, ma per capire cosa cambia bisognerà aspettare le decisioni del governo attese nelle prossime ore. Se alcune ripartenze sono già previste dall’ultimo decreto legge, nuovi allentamenti sono stati solo annunciati dall’esecutivo Draghi, altri ancora sono in discussione all’interno della maggioranza.

Riaperture dal 15 maggio 2021: cosa cambia e quando riaprono le piscine

Iniziamo da cosa cambia di sicuro dal 15 maggio 2021: in questa data, nelle regioni in zona gialla, è fissata la riapertura delle piscine, ma solo per le vasche all’aperto e secondo le linee guida anti-Covid. È quando previsto dal decreto legge dello scorso 22 aprile.

Le piscine al chiuso resteranno ancora inaccessibili e non è ancora chiaro quando riapriranno: non sono menzionate nel testo del decreto e dunque, allo stato dei fatti, non potranno spalancare le porte nemmeno il 1° giugno, quando ripartiranno le palestre in zona gialla. La discussione all’interno del governo però è in corso e potrebbero arrivare novità.

In bilico l’apertura dei centri commerciali nel weekend a maggio

Inizialmente la riapertura dei centri commerciali nel weekend, in zona gialla, era prevista dal 15 maggio 2021, ma questa data è saltata nel testo definitivo del decreto legge di fine aprile. Se le regole non cambieranno dunque i negozi dei grandi shopping center dovranno restare chiusi il sabato e la domenica anche dopo il 15 maggio.

Pure in questo caso c’è uno spiraglio di luce, perché da più parti arrivano pressioni per l’apertura dei centri commerciali il sabato e la domenica. Il Consiglio Nazionale Centri Commerciali (NCC) ha annunciato una protesta per l’11 maggio alle ore 11.00 quando i punti vendita tireranno giù il bandone per alcuni minuti.

L’orario del coprifuoco cambia dal 15 o dal 17 maggio?

È la cosa più dibattuta all’interno della maggioranza: il coprifuoco cambia o no dal 15 maggio 2021? La questione si era già posta con la riapertura dei ristoranti con i tavoli all’esterno, costretti a turni più corti per permettere ai clienti il rientro nella propria abitazione entro le 22.

Secondo il Corriere della Sera, una delle ipotesi probabili è prevedere un coprifuoco spostato alle 23 oppure a mezzanotte, in zona gialla, dal 17 maggio (e non da sabato 15). L’dea, sempre stando a indiscrezioni di stampa, sarebbe anche quella di rimandare la valutazione sull’abolizione del coprifuoco all’inizio di giugno.

Cosa cambia dal 15 maggio per la quarantena al rientro in Italia o per i turisti dall’estero

La novità è stata annunciata negli ultimi giorni dal premier Draghi, intenzionato a premere sull’acceleratore delle riaperture per la ripresa del turismo. Dal 15 maggio 2021 arriva il green pass anche per chi torna dall’estero (ma da Paesi dell’Unione Europea) e per i viaggi dei turisti che arrivano da Stati UE, senza l’obbligo della quarantena.

Funzionerà allo stesso modo delle certificazioni verdi per spostarsi tra regioni gialle e arancioni: dal 15 maggio la quarantena di 5 giorni per chi arriva dai Paesi dell’Unione Europea, e forse anche da Stati Uniti e Israele, non sarà più obbligatoria se si dimostrerà una di queste 3 condizioni