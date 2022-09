Accensione riscaldamento 2022: taglio per orari e temperatura dei termosifoni?

Pubblicità

In Italia la crisi energetica peserà anche sul periodo di accensione del riscaldamento in questo 2022, sull’orario di funzionamento dei termosifoni e anche sulla temperatura che dovremo impostare per i caloriferi di casa (centralizzato e singolo) e dell’ufficio. Per evitare il razionamento, il governo sta mettendo a punto un piano per risparmiare gas, il cui approvvigionamento è difficoltoso e molto costoso a causa della guerra in Ucraina. In questi giorni il ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani sta lavorando sulle misure da prendere per l’autunno-inverno 2022/23. Quindi la risposta alla domanda “Quando si accendono i termosifoni nel 2022?” è più complicata del solito, perché la data potrebbe essere stata spostata in avanti.

Quando si accendono i termosifoni (in situazioni normali): periodo, data e orari

Prima di tutto vediamo il calendario di accensione del riscaldamento che scatterebbe nell’autunno 2022 se non ci fossero nel frattempo cambiamenti alle norme che regolano periodo e orario di funzionamento dei termosifoni (impianto centralizzato o autonomo). Il calendario è infatti stabilito dalla legge n° 10 del 1991 e dal decreto del presidente della Repubblica n° 412 del 1993, che dividono l’Italia in 6 zone diverse, a seconda del clima.

Ecco la data di accensione del riscaldamento in situazioni normali, a seconda dell’area climatica:

Zona F (la più fredda) – le Alpi come quelle di Belluno e di Trento. Non ci sono limitazioni per il periodo e l’orario di accensione del riscaldamento;

Qui ricadono le province di Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli e Bologna, Bolzano, Ferrara, Gorizia, Modena, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Perugia, Frosinone, Rieti, Campobasso, Enna, L’Aquila e Potenza.

Interessa le province di Avellino, Ancona, Ascoli Piceno, Caltanissetta, Chieti, Forlì, Firenze, Genova, Grosseto, Isernia, Livorno e Lucca. Comprende inoltre Macerata, Massa Carrara, Foggia, Matera, Nuoro, Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Pescara, Roma, Siena, Terni, Teramo, Vibo Valentia e Viterbo

La zona comprende la fascia adriatica nord e le province di Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto.

Qui ricadono le province di Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani. Si potranno accendere i termosifoni dal primo dicembre al 31 marzo.

Questa zona comprende le aree più calde d’Italia come le isole di Linosa e Lampedusa e Porto Empedocle.

In condizioni climatiche particolari, come ad esempio ondate di freddo fuori stagione, la normativa prevede che si possano accendere prima i termosifoni, ma fissando dei limiti.

Il periodo di accensione del riscaldamento nel 2022: data posticipata e giù la temperatura dei termosifoni?

Queste le date per l’accensione del riscaldamento fino a ora, ma per il 2022 il governo uscente sta pensando a un piano per ridurre l’orario e il periodo di funzionamento dei termosifoni, che – ottimizzando l’impiego delle risorse e usando per momenti limitati fonti alternative come il carbone – secondo il ministro Cingolani potrà portare a risparmiare tra i 3 e i 6 miliardi di metri cubi di gas l’anno. Queste le ipotesi allo studio:

abbassare la temperatura massima prevista per i termosifoni di un grado , da 20 a 19 grad, o nello scenario peggiore di 2 gradi;

massima prevista per i termosifoni , da 20 a 19 grad, o nello scenario peggiore di 2 gradi; orario di accensione dei termosifoni ridotto di 1 ora al giorno nella stagione 2022/2023 e, se la situazione peggiorerà, andranno spenti 2 ore prima;

nella stagione 2022/2023 e, se la situazione peggiorerà, andranno spenti 2 ore prima; rinvio di una o due settimane, fino al 1 novembre 2022, dell’accensione del riscaldamento, nei comuni compresi nella zona climatica E, quella che comprende circa 4.300 città, tra cui Milano, Torino, Bologna, Venezia.

Si tratta però di idee di lavoro, che saranno messe a punto nei prossimi giorni. Il governo sta stringendo i tempi per arrivare ad approvare già la prossima settimana un nuovo decreto energia, con ulteriori aiuti per le imprese e misure per ridurre i consumi.