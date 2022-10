Accensione riscaldamento in Toscana 2022: regole per i termosifoni

- Adv -

Cambiano le regole per l’accensione del riscaldamento nell’autunno-inverno 2022, anche in Toscana: la data in cui accendere i termosifoni slitta in avanti, mentre quella di spegnimento viene anticipata. È quanto prevede il piano nazionale del governo uscente per risparmiare gas, visto il caro energia e le difficoltà di approvvigionamento. Il documento, messo a punto dal Ministero della Transizione ecologica dà il via a una piccola rivoluzione per quanto riguarda il “calendario dei radiatori”.

Quando si può accendere il riscaldamento in Toscana: anche nel 2022 dipende dalla zona climatica

Prima di tutto va detto che la data di accensione del riscaldamento, in questo 2022 come negli anni passati, dipende dalla zona climatica in cui si trovano le diverse città della Toscana: le regole non sono le stesse ad esempio per Firenze, la costa di Livorno o le zone montane. Si tratta di una classificazione nazionale. Nelle aree più fresche i termosifoni si possono accendere prima e si possono tenere in funzione durante un numero maggiore di ore, in quelle più temperate (ad esempio le isole) gli impianti possono essere avviati successivamente e per un minor tempo giornaliero. Gran parte della Toscana ricade nella zona climatica D, ma ci sono dei territori che sono inclusi nella zona F (quella più fredda), nella E e altri nella C (tra i territori più “caldi”).

La data di accensione del riscaldamento in Toscana nel 2022 (e quella di spegnimento)

- Adv -

Il piano del governo uscente prevede una modifica della data in cui si possono accendere i termosifoni, che slitta di una settimana in avanti, mentre lo spegnimento degli impianti di riscaldamento è anticipata di 7 giorni: Abetone – Cutigliano (Pistoia) e Minucciano (Lucca) sono gli unici comuni della Toscana che rientrano nella zona climatica F, la più fredda, per cui non sono previste limitazione di orario o periodo. Per gli altri comuni vengono previste queste regole:

Accensione dal 22 ottobre 2022 e fino al 7 aprile 2023 – zona E (Comuni del Mugello, della Garfagnana, della Lunigiana, del Chianti, dell’Appennino pistoiese, le aree interne della provincia di Grosseto e in buona parte della provincia di Arezzo);

– (Comuni del Mugello, della Garfagnana, della Lunigiana, del Chianti, dell’Appennino pistoiese, le aree interne della provincia di Grosseto e in buona parte della provincia di Arezzo); Accensione del riscaldamento dall’8 novembre 2022 al 7 aprile 2023 – zona climatica D (qui ricade la gran parte della Toscana come Firenze e la piana fiorentina, Massa, Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena, Grosseto);

– (qui ricade la gran parte della Toscana come Firenze e la piana fiorentina, Massa, Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena, Grosseto); Accensione termosifoni dal 22 novembre 2022 al 23 marzo 2023 – zona C (Isola d’Elba, Capraia, Monte Argentario, Orbetello e alcuni comuni della costa livornese come Cecina e Piombino)

Sul sito dell’Anaip, l’associazione nazionale amministratori immobiliari, si trova la lista di tutti i comuni italiani con la rispettiva zona climatica.

Orario di funzionamento e temperatura massima consentita per i termosifoni e come risparmiare gas

- Adv -

Anche l’orario di accensione dei termosifoni viene ridotto di un’ora: massimo 13 ore al giorno per la zona E, riscaldamento attivo fino a 11 ore per la zona D e infine limite di 9 ore per la C. Per le abitazioni e i negozi il piano prevede una diminuzione della temperatura massima dei radiatori di un grado (quindi si può arrivare fino a 19 gradi, con un margine di tolleranza di 2 gradi in più o in meno), mentre per gli edifici industriali e artigianali si riduce di 2 gradi (massimo 17 gradi).

L’Enea, l’agenzia nazionale per lo sviluppo economico e sostenibile, ha diffuso un vademecum su come risparmiare gas ed energia, anche quando si riscalda casa. Tra i consigli a basso costo: controllare la temperatura degli ambienti, non eccedere con l’orario di accensione del riscaldamento; schermare le finestre con persiane, tapparelle e tende pesanti durante la notte per evitare la dispersione di calore; non posizionare oggetti vicino o sopra i termosifoni e installare pannelli termoriflettenti dietro i caloriferi (anche un semplice foglio di alluminio o carta stagnola può ridurre le dispersioni verso l’esterno).