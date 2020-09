Referendum 2020: tutti i dati sull’affluenza

Sarà un dato decisivo per il risultato finale, forse ancor più che nelle consultazioni precedenti. L’affluenza alle urne per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre verrà comunicata dal Ministero dell’interno in quattro “tranche”, a orari diversi: alle ore 12, alle 19 e alle 23 di domenica e infine i dati definitivi alla chiusura dei seggi, alle ore 15 di lunedì. Difficile fare previsioni sull’affluenza, vista l’incertezza legata all’emergenza Covid e all’effetto psicologico che potrà avere sugli elettori.

Referendum taglio dei parlamentari: quando i dati sull’affluenza?

Quello del 20 e 21 settembre è un referendum costituzionale, che in quanto tale non prevede il raggiungimento del quorum: pertanto, il risultato sarà valido a prescindere dall’affluenza. Si tratta di un referendum confermativo: agli elettori viene chiesto se approvare o meno la legge di revisione costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” già approvata dal Parlamento. È il quarto referendum costituzionale indetto nella storia della Repubblica. Leggi: Il testo integrale della legge di riforma costituzionale.

Saranno chiamati alle urne 46.415.806 elettori per un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all’estero, che votano per corrispondenza, sono 4.537.308. Sul voto per il referendum pesa l’incertezza dell’emergenza Covid, rendendo particolarmente difficili le previsioni sull’affluenza.

Referendum 2020, affluenza dalle ore 12 di domenica

Come da tradizione, i dati sull’affluenza alle urne per il referendum verranno comunicati dal Ministero dell’interno con quattro aggiornamenti durante le due giornate di voto: il primo alle ore 12 di domenica 20 settembre, poi alle ore 19 e alla chiusura dei seggi, alle 23. L’ultimo aggiornamento, e dunque il dato definitivo sull’affluenza al referendum, verrà comunicato alle 15 di lunedì, quando si concluderà il doppio election day.

Sulla piattaforma Eligendo del Ministero dell’interno si potrà seguire lo scrutinio in diretta e consultare in dettaglio i dati sull’affluenza al referendum del 20 e 21 settembre 2020 per il taglio del numero dei parlamentari, disponibili sia a livello nazionale che suddivisi per regione, provincia e singolo comune.

Il precedente: affluenza al referendum 2016

Il precedente più vicino nel tempo è quello del referendum costituzionale del 2106, quello sulla cosiddetta riforma “Renzi – Boschi”: l’affluenza in quel caso fu del 65,48% e la legge venne bocciata con il 59,12% di voti espressi a favore del No.