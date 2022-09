Al via la prenotazione del nuovo vaccino anti Covid in Toscana

Pubblicità

Da domani, martedì 13 settembre 2022, si potrà effettuare la prenotazione del nuovo vaccino anti Covid in Toscana. Oggi saranno distribuiti ai centri vaccinali della regione circa 290mila dosi Pfizer a cui si aggiungono 50mila dosi del prodotto Moderna “aggiornato” contro la variante Omicron e la sua sottovariante BA.1.

Chi può fare la prenotazione del nuovo vaccino anti Covid in Toscana

In questo momento la prenotazione del nuovo vaccino anti Covid in Toscana è limitata ad alcuni soggetti. Cioè a coloro che sono in attesa di fare la quarta dose e sono più fragili. Parliamo degli ultrasessantenni, i fragili e coloro che, dai 12 anni in poi, devono fare la terza dose. È importante sottolineare come l’aggiornamento del vaccino vada considerato un richiamo: dunque prima e seconda dose booster o terza e quarta dose. Attualmente questo vaccino è prodotto da due case farmaceutiche: Pfizer-Biontech e Moderna. Entrambi sono stati approvati dall’Aifa. Le 290mila dosi Pfizer arriveranno oggi, poi sono in arrivo 50mila dosi Moderna nelle prossime ore.

Perché vaccinarsi?

I casi Covid, in particolare il parametro dei ricoveri nelle terapie intensive, destano meno preoccupazioni rispetto al passato. Tuttavia i positivi ci sono e, in vista dell’autunno, è bene vaccinarsi. In autunno un rialzo c’è sempre, anche perché si sta più nelle rispettive abitazioni o nei locali al chiuso. Per questo fare la prenotazione del nuovo vaccino anti Covid in Toscana è essenziale per quelle categorie di soggetti.

Quanto dura la “protezione” del nuovo vaccino Covid e come prenotarsi

Se la certezza è che il vaccino fa fatto per proteggersi da rischi, l’incertezza è legata alla durata della protezione: come per le altre dosi non si sa quanto può durare anche perché abbiamo visto che il Covid varia e quindi è difficile dare tempistiche aggiornate. Per effettuare la prenotazione del nuovo vaccino anti Covid in Toscana basta andare sul sito “Prenota vaccino” della Regione oppure rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia o presso le farmacie aderenti. Da segnalare che è cambiata anche la normativa per chi prende il virus, ad esempio sul periodo di isolamento: qui le nuove regole sulla quarantena.