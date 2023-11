Albero caduto a Firenze Sud: grossa pianta crolla in viale Giannotti

- Pubblicità -

Un albero di grosse dimensioni è caduto a Firenze sud, in viale Giannotti, invadendo la carreggiata. Per fortuna, quando la pianta ad alto fusto ha ceduto, non sono stati travolti né pedoni, né veicoli con a bordo persone.

L’intervento per rimuovere l’albero caduto a Firenze sud

L’intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale è scattato poco dopo le ore 12.30 di oggi, giovedì 2 novembre 2023. L’albero, un bagolaro con un tronco del diametro di 50 centimetri, è caduto nel tratto di viale Giannotti compreso tra il cinema Marconi e piazza Elia Della Costa, un punto nevralgico per la circolazione in direzione di viale Europa e dell’entrata di Firenze Sud dell’A1. Il tratto di strada è rimasto chiuso per circa due ore, per consentire le operazioni di rimozione del grosso tronco dalla carreggiata. La viabilità è stata riaperta nel primissimo pomeriggio, quando i vigili del fuoco hanno terminato il loro intervento.

Una tragedia sfiorata, perché il cedimento ha riguardato un viale molto trafficato, per di più in un momento della giornata interessato dall’uscita della scuole: nella stessa zona sono presenti due plessi, la Villani e la paritaria Merlo Bianco. La causa, fa sapere il Comune di Firenze, è legata al cedimento delle radici a seguito del forte vento. La pianta era sottoposta a controlli periodici, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, e l’ultimo monitoraggio risale al 1° marzo 2021 quando il bagolaro era stato inserito in classe C (pericolosità moderata) con indicazione di eseguire una nuova valutazione a distanza di tre anni.

Nell’agosto 2019, sempre sul viale Giannotti, parte di un grosso albero crollò in strada a causa del maltempo, mentre negli ultimi mesi si sono registrati cedimenti di piante in varie zone di Firenze, come l’albero caduto alle Cascine lo scorso febbraio.

Allerta meteo per pioggia, vento e temporali forti

Intanto a Firenze continua l’allerta meteo di codice giallo per vento, temporali forti, pioggia e conseguente rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore (che comprende i corsi d’acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle). Le allerte si concluderanno domani, venerdì 3 novembre: alle 6 quella per i temporali, alle 8 quella per il rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e alle 18 quella per il vento.