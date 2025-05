Allerta meteo arancione a Firenze e in Toscana oggi, 5 maggio

- Pubblicità -

Per tutta la giornata di oggi, lunedì 5 maggio 2025, la protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo arancione su buona parte della Toscana. I rischi segnalati sono quelli di temporali, anche molto forti, e rischio idrogeologico-idraulico, ossia frane ed esondazione dei fiumi minori. La nostra regione è interessata da una perturbazione atlantica.

Allerta meteo arancione in Toscana e a Firenze: le previsioni meteo per il 5 maggio 2025

L’allerta meteo di codice arancione è stata emessa dalle ore 8.00 alle 23.59 di lunedì 5 maggio 2025, sulle zone interne della Toscana, compresa Firenze, e sul nord-ovest. Le previsioni del Lamma indicano la possibilità di temporali che potrebbero stazionare sulle stesse aree, localmente di forte intensità, più probabili sulle province di Firenze, Siena e Arezzo.

Sono possibili anche forti colpi di vento e grandinate. Si attendono accumuli medi di pioggia intorno ai 50-70 millimetri sul nord-ovest, 30-40 mm sul resto delle zone centro-settentrionali, 10-20 mm su quelle meridionali. Previste punte di 100-150 mm o localmente superiori sul nord-ovest (più probabili sui rilievi) e tra le province di Firenze, Siena e Arezzo. Temperature in diminuzione. Qui i consigli della protezione civile su cosa fare durante un’allerta meteo arancione.

Settimana di piogge e instabilità in Toscana

Secondo gli esperti, la settimana del 5 maggio, che si apre con un’allerta meteo arancione, sarà piuttosto instabile in Toscana. Un breve miglioramento è previsto nella mattinata di martedì, con cielo nuvoloso, mentre nel pomeriggio nuovi rovesci, in particolare a sud di Firenze, tra Arezzo, Siena e Grosseto. Non andrà meglio nei giorni successivi.