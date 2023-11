Allerta meteo a Firenze: le previsioni per il 3 novembre

- Pubblicità -

Dopo le forti piogge della notte, rimane l’allerta meteo a Firenze per le conseguenze del maltempo: in particolare oggi, 3 novembre, resta quella per il forte vento. Ci sarà una tregua per le piogge dice il Lamma, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Restano però i disagi nelle zone colpite dal maltempo, in particolare a Campi Bisenzio, con strade invase dal fango e con le conseguenze delle precipitazioni eccezionali che si sono registrate nelle scorse ore. A Firenze è caduto un albero in viale Paoli.

Le previsioni meteo del Lamma

Il nuovo bollettino meteo del Lamma prevede per oggi, venerdì 3 novembre, un miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma con la possibilità di temporali sparsi e intermittenti, in mattinata sul sud e sul nord ovest della Toscana, tra il pomeriggio e la sera più probabili sul nord e costa centro settentrionale. Fa capolino anche la neve con fiocchi in Appennino e sulle Apuane oltre i 1500-1600 metri. Le temperature sono in sensibile calo. I venti moderati o forti da ovest, sud-ovest.

L’allerta meteo a Firenze per il 3 novembre

A Firenze, dove in 12 ore sono caduti 45 millimetri di pioggia, viene monitorata la situazione dell’Arno, la cui piena è prevista tra le 12 e le 13, con il raggiungimento del primo livello di guardia, fissato a tre metri. Il principale fiume della Toscana resta quindi sotto controllo, ma destano preoccupazione gli affluenti.

Intanto prosegue fino alle ore 18 l’allerta meteo di codice giallo a Firenze per il vento forte. Alle 9.30 le raffiche hanno raggiunto quasi 62 chilometri orari alla stazione di Firenze-Giardino di Boboli. In mattinata un grosso albero è caduto in viale Paoli nei pressi dell’Unione Sportiva Affrico.

L’allerta gialla comporta infatti la possibilità di caduta di rami e alberi, rischi di danni a strutture provvisorie come ponteggi e verande. Per questo le norme di comportamento pubblicate dalla protezione civile regionale invitano a guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi, e di fare attenzione all’aperto, soprattutto in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti, e nei centri urbani.