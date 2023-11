Maltempo, la situazione dell’Arno: livelli in crescita, prevista la piena

3 dispersi nella Città metropolitana di Firenze, migliaia di persone senza elettricità, scuole chiuse in molti comuni, ma non a Firenze. La situazione più critica a Campi Bisenzio

La situazione del fiume Arno rimane sotto sorveglianza, dopo il maltempo che si è abbattuto sulla Toscana: nella mattinata di oggi, 3 novembre 2023, è prevista la piena a Firenze. Nella Città metropolitana ci sono 3 dispersi, migliaia di persone sono senza elettricità.

Quando è attesa la piena dell’Arno a Firenze: la situazione

Al momento la piena dell’Arno è attesa a Firenze tra le ore 12 e le 13, con un colmo a cavallo del primo livello di guardia, ha spiegato il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani. Nelle prime ore del mattino si è registrato il colmo di piena del principale affluente del fiume, la Sieve, con oltre 300 metri cubi al secondo, che nelle scorse ore ha rotto gli argini anche tra Dicomano e Contea invadendo alcuni campi. A preoccupare sono soprattutto gli effetti della piena dell’Arno sugli affluenti e sui torrenti, ha detto l’assessore regionale alla protezione civile Monia Monni.

La piena, ha affermato Giani in collegamento con il tg di Rtv38 “non dovrebbe creare problemi: l’Arno del resto è oggetto di lavori costanti di manutenzione”. Il governatore segnala che le precipitazioni registrate durante la notte non avvenivano da più di 100 anni.

La situazione a Campi Bisenzio

Le precipitazioni delle ultime ore hanno causato numerose e diffuse criticità nella Città metropolitana di Firenze. Le problematiche principali, con allagamenti e danni, sono segnalate a Campi Bisenzio, uno dei più colpiti con un centinaio di persone sfollate: qui è esondato il torrente Marina, le cui acque si sono riversate nella zona di Capalle e in parte del centro della cittadina, ma anche il fosso Reale nell’area di San Donnino e il Bisenzio vicino alla frazione di Santa Maria. Durante la notte un centinaio di persone ha trovato rifugio dal maltempo al primo piano del centro commerciale i Gigli, che oggi resta chiuso.

Un’ordinanza del sindaco di Campi Bisenzio ha infatti sancito la chiusura di tutte le attività commerciali, produttive, industriali e di spettacolo sul territorio comunale. Le strade sono state invase dal fango e da auto e oggetti trascinati dalla corrente. Ingenti i danni. Pesanti le ripercussioni anche sulla viabilità, con numerose strade chiuse.

Dispersi, blackout e scuole chiuse

Ma non è solo l’Arno a preoccupare, perché la situazione è difficile in buona parte della Città metropolitana di Firenze. Al momento risultano 3 dispersi, due a Vinci e uno a Campi Bisenzio, fa sapere la protezione civile della Metrocittà, mentre gli allagamenti riguardano una superficie di 800 ettari. 6.200 famiglie sono senza luce, 10.000 senza linea telefonica. Problemi anche in alcune aree dell’ospedale di Borgo San Lorenzo, in via di soluzione.

Scuole chiuse a Fucecchio, Empoli, Barberino del Mugello e Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Sesto fiorentino e Calenzano, Marradi, Firenzuola e Montelupo. Durante la notte il sindaco Dario Nardella ha comunicato che le scuole a Firenze rimarranno aperte nella giornata di oggi, 3 novembre. “Ovviamente agli studenti che frequentano le scuole del capoluogo ma che sono residenti nei comuni limitrofi colpiti pesantemente dal maltempo si raccomanda di seguire le indicazioni del sindaco del loro comune su spostamenti e comportamenti in generale”, ha scritto su Facebook il primo cittadino. In Toscana ci sono stati 3 morti a seguito del forte maltempo.