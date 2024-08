Allerta meteo per temporali in Toscana, ma il caldo tornerà

- Pubblicità -

Allerta meteo gialla per temporali in buona parte della Toscana, anche a Firenze, nella giornata di domani sabato 3 agosto 2024, con la possibilità di forti piogge. Questa instabilità farà scendere temporaneamente le temperature massime, dopo 20 giorni di valori sopra i 35 gradi. Il calo termico però sarà modesto e lo stesso bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, al momento, prevede comunque un weekend da bollino rosso per il caldo. L’afa non lascerà la Toscana, perché già domenica le massime torneranno a crescere e toccheranno di nuovo, nelle zone interne, i 35-37 gradi.

L’allerta meteo gialla per temporali in Toscana e a Firenze sabato 3 agosto

Nel dettaglio la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di sabato 3 luglio, dalle ore 11 alle 18, un’allerta meteo di codice giallo per il rischio di pioggia e temporali forti, che interessa tutte le province della Toscana (esclusa la costa). Allerta anche in Lunigiana. Saranno possibili colpi di vento e grandinate.

- Pubblicità -

Questo peggioramento passeggero è causato da infiltrazioni di aria fresca in quota. Le piogge, con temporali e rovesci sparsi, compariranno dalla tarda mattinata di sabato e dal primo pomeriggio a partire dalle zone a est. Poi si sposteranno progressivamente verso occidente. Secondo le previsioni meteo del Lamma, in base alle quali viene emessa l’allerta meteo in Toscana, ci sarà la possibilità di temporali intensi e significativi, soprattutto nelle zone interne e montuose della regione.

Il caldo tornerà

Questa instabilità farà calare le temperature massime intorno ai 31-34 gradi e le minime, nella notte tra sabato e domenica, scenderanno tra i 18 e i 21 gradi. Ma già dal 4 agosto la colonnina di mercurio si riposizionerà sui 34-36 gradi. Al momento sembra che fino a martedì-mercoledì le temperature resteranno stazionarie, con valori nella media, mentre tra giovedì 8 e sabato 10 agosto è possibile di una nuova rimonta dell’anticiclone subtropicale con allerta per il caldo eccessivo.