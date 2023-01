Allerta meteo per neve a Firenze (19 gennaio 2023)

Fiocchi in collina, temporali altrove e temperature in picchiata. Le previsioni per le prossime ore e l'allerta della protezione civile in Toscana per neve fino ai 400-600 metri

- Pubblicità -

La prima ondata di freddo invernale fa sentire i suoi effetti: giovedì 19 gennaio 2023, scatta l’allerta meteo a Firenze per neve a quote collinari, con codice giallo. La zona comprende oltre al capoluogo anche i comuni di di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Le previsioni meteo per il 19 gennaio 2023 e l’allerta per neve sulle colline di Firenze

- Pubblicità -

Dalla nottata, e fino alla mezzanotte di venerdì, è previsto il rischio di nevicate a quota 400-600 metri: potranno cadere fino a 5-10 centimetri, ma in alcune zone circoscritte gli accumuli potrebbero essere maggiori in occasione di nevicate più intese, di difficile localizzazione da parte degli esperti. Secondo il bollettino del centro funzionale regionale le nevicate non saranno continuative e non interesseranno la città e la piana fiorentina.

- Pubblicità -

Le temperature saranno in diminuzione con la minima che si attesterà a 2 gradi e la massima a 6, ben al di sotto delle medie del periodo. Tutta “colpa” di una massa d’aria di origine polare che sta per investire il centro-nord del nostro Paese. Palazzo Vecchio intanto ha fatto sapere che la sala operativa della protezione civile del Comune di Firenze rimarrà aperta la notte per fronteggiare ogni necessità.

L’allerta meteo per neve in Toscana e cosa vuol dire “codice giallo”

- Pubblicità -

Da giorni si attendeva l’arrivo del freddo. L’allerta meteo di codice giallo per neve a quote collinari, giovedì 19 gennaio 2023, interesserà non solo Firenze ma tutta la Toscana. Sulle zone interne orientali, le province di Arezzo e in parte quelle di Firenze e Siena, le nevicate potrebbero protrarsi fino a sera. Sempre per giovedì la Sala operativa della protezione civile regionale segnala la possibilità di forti rovesci o brevi temporali su gran parte della Toscana.

- Pubblicità -

L’allerta meteo con codice giallo per la neve indica che i fiocchi potranno creare problemi alla circolazione stradale e isolati black-out elettrici e telefonici. Per questo la protezione civile consiglia di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni atmosferiche e sulla situazione della viabilità, di spostarsi in auto solo se dotati di pneumatici invernali o catene a bordo, di ridurre – in particolare se si è anziani – le attività all’aperto che comportano il rischio di cadute su neve o ghiaccio, oltre ad evitare l’esposizione prolungata al freddo. Tutte le informazioni all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.