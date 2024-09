Allerta meteo per precipitazioni e temporali forti in Toscana

- Pubblicità -

Allerta meteo arancione sulla costa centro Nord e sulle zone vicine, gialla altrove per precipitazioni e temporali forti in arrivo sulla Toscana giovedì 5 settembre 2024. La nostra regione sarà interessata dal passaggio di un’intensa perturbazione atlantica con rovesci su tutto il territorio, ma che potranno risultare più frequenti e intensi in Versilia, sulla costa pisana e livornese e nelle zone interne più vicine a queste aree. Insomma siamo di fronte alla “rottura” dell’estate con l’arrivo di aria fredda in quota. Non viene esclusa la possibilità di fenomeni estremi.

Precipitazioni e temporali improvvisi in Toscana, allerta meteo

L’allerta meteo è stata emessa alla Sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana e andrà dalle ore 6 alle 18 del 5 settembre, con la possibilità – insieme alle forti precipitazioni – anche di intesi colpi di vento, grandinate e allagamenti “che potrebbero verificarsi anche in maniera repentina e improvvisa”, viene spiegato in una nota. Fin dalla serata di oggi, mercoledì 4, scatterà il codice giallo sulle zone costiere per un peggioramento delle condizioni atmosferiche e l’arrivo delle prime piogge. Qui spieghiamo cosa vuol dire allerta meteo arancione e le norme di comportamento.

Le previsioni meteo: la “rottura dell’estate”

Dopo il caldo della scorsa settimana, le piogge saranno associate a un crollo termico, con le massime che diminuiranno sensibilmente passando dai 32-33 gradi degli ultimi giorni ai 23-25 gradi. Secondo le previsioni meteo del Lamma, le precipitazioni lasceranno la Toscana solo nella serata di giovedì, mentre il giorno dopo il cielo sarà poco nuvoloso, con la colonnina di mercurio che risalirà introno ai 27-28 gradi di massima. Tempo sereno sabato. Le previsioni di medio periodo, che andranno confermate più avanti, indicano poi la probabilità di piogge fino a metà settembre con le temperature in media o temporaneamente al di sotto.