Estate 2024 ancora rovente: in Toscana è di nuovo allerta caldo

Ancora allerta in Toscana per il caldo eccessivo, ma quando finisce questa nuova ondata dopo un’estate 2024 all’insegna delle alte temperature? In molti se lo stanno chiedendo, le previsioni meteo però non lasciano ben sperare. Ci aspettano giorni afosi con valori sopra la media, alta pressione grazie alla rimonta dell’anticiclone subtropicale, guastata solo da limitati fenomeni di instabilità, come i classici temporali pomeridiani verso i rilievi dell’Appennino. L’inizio di settembre non porterà grandi novità in questo scenario, a parte qualche nuvola e pioggia lunedì 2: la canicola continuerà a farci compagnia almeno per tutta la prima settimana di settembre. E non è detto che siano battuti nuovi record termici per il periodo.

Bollino rosso per il caldo a Firenze

Una delle città più afose della Toscana si conferma Firenze: il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica fino a sabato 31 agosto il bollino rosso, il livello più alto di allerta per il caldo eccessivo. In città in questi tre giorni la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi. I consigli per la popolazione sono i consueti: evitare di uscire e di fare attività nelle ore più calde (tra le 11 e le 18), bere molti liquidi, fare pasti leggeri, moderare il consumo di caffè e alcolici, indossare vestiti leggeri. Qui il decalogo completo.

Estate 2024 in Toscana: quando finisce il caldo?

A parte qualche fenomeno di instabilità pomeridiana sulla dorsale Appenninica tra giovedì 29 e venerdì 30 agosto, le previsioni meteo del Lamma indicano ancora tempo sereno. L’allerta per il caldo eccessivo scatterà soprattutto sabato, quando nelle zone interne della Toscana si toccheranno i 37-38 gradi con un clima più afoso. Domenica 1° settembre la colonnina dovrebbe attestarsi sempre su valori superiori alla media, con punte di 36-37 gradi.

Da segnalare il ritorno delle notti tropicali con l’aumento delle minime, che nel weekend supereranno i 20 gradi. Temporali pomeridiani sono attesi nelle zone interne lunedì 2 settembre (la tendenza andrà confermata nei prossimi giorni), ma il caldo non finirà e ci farà compagnia probabilmente durante tutta la prima settimana di settembre. I meteorologi segnalano la possibilità di maggiore instabilità da domenica 8 settembre in poi, ma l’evoluzione andrà verificata più avanti.