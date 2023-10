Allerta meteo in Toscana per il 30 ottobre: le aree più a rischio

- Pubblicità -

Allerta meteo in Toscana per il 30 ottobre 2023: l’allerta è di colore arancione e vale per tutta la giornata quindi si dovrà fare particolare attenzione. Il quadro meteorologico, viene evidenziato dalla protezione civile, “è molto critico” e quindi sono previste forte piogge sul territorio.

Allerta meteo arancione in Toscana il 30 ottobre: il dettaglio

Sull’allerta meteo in Toscana per il 30 ottobre questo il dettaglio. Dopo la perturbazione dei giorni scorsi, sono previsti temporali di forte intensità già a partire dalle prime ore della giornata, sia nella zona nord-ovest che sulla costa, che era già stata colpita nei giorni scorsi. Col passare delle ore poi i rovesci andranno a estendersi su tutto il resto della regione: al momento le aree più tranquille – ma comunque con allerta gialla – sono le zone Val Tiberina, Casentino e Valdichiana. Alle piogge intense, spiega la Regione, potranno accompagnarsi grandinate e colpi di vento che saranno particolarmente forti in Arcipelago, Appennino e lungo la costa centro-settentrionale. Il mare sarà molto mosso fino ad agitato a sud dell’Elba.

- Pubblicità -

Allerta meteo anche a Firenze

Sull’allerta meteo in Toscana per il 30 ottobre sono previste differenze a seconda del luogo. A Firenze dalle 7 di stamani scattano una serie di allerte che si concluderanno a mezzanotte. In particolare dalle 8 alle 17 è previsto il codice giallo, dalle 17 alle 24 quello arancione. Nella provincia di Massa Carrara scuole chiuse nella maggior parte dei comuni. Tutto questo vale anche per i comuni della Versilia, che sono appunto a forte rischio. E poi a Follonica, Gavorrano e Scarlino. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. “Faccio un appello ai cittadini per la massima attenzione e precauzione in vista del maltempo – afferma il presidente Eugenio Giani – che interesserà le aree del nord-ovest e della costa della nostra regione. Invito i cittadini alla massima allerta in vista degli intensi temporali previsti. La nostra protezione civile farà, come sempre, il massimo”.