Allerta meteo per vento forte in Toscana giovedì 21 novembre

Arriva una nuova allerta meteo per vento forte in Toscana: dalla serata di giovedì 21 novembre 2024 sono previste raffiche che sulla costa e sull’Appennino potranno toccare i 100 chilometri orari, mentre dal pomeriggio sulla regione torneranno le piogge. Nuovi fiocchi di neve in Appennino.

L’allerta meteo per vento e pioggia in Toscana giovedì 21 novembre

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento dalle 18 alla mezzanotte di giovedì 21 novembre, per le zone nord-ovest della Toscana e per le isole. Nel resto della regione il codice sarà giallo. Nella stessa fascia oraria è prevista anche un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, sempre per le zone a nord-ovest. L’aggiornamento del bollettino meteo di vigilanza, curato dal Consorzio Lamma, è previsto entro la fine della mattinata.

Le previsioni meteo

Per oggi, 21 novembre, è previsto un rapido incremento dei venti di Libeccio a partire dalla tarda mattinata fino a venti molto forti in serata, momento della giornata interessato appunto dall’allerta meteo con raffiche di vento fino a 100 km/h sul litorale e rilievi appenninici, sulle zone sottovento e sulle isole dell’Arcipelago; fino a 60-80 km/h sulle zone interne, come a Firenze. Per venerdì è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni con rotazione a Maestrale che progressivamente pulirà i cieli dalle nubi.

Dal pomeriggio di oggi è previsto un nuovo peggioramento anche su fronte delle precipitazioni con piogge più frequenti e probabili sulle zone centro-settentrionali della regione, più sparse altrove. Cumulati medi attorno a 20-30 mm sulle zone centro-settentrionali (fino a 40-50 mm sulle zone di nord-ovest), fino a 15 mm o non significativi altrove. Possibili deboli nevicate in Appennino a quote attorno a 1200 metri con quota neve in aumento dal pomeriggio. Progressivo miglioramento da venerdì.

