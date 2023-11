Alluvione in Toscana: tre morti, paura e distruzione

- Pubblicità -

L’alluvione in Toscana ha provocato morti e distruzione. Tre morti – due a Montemurlo (Prato) e uno a Rosignano (Livorno) – e una devastazione generale che ha colpito in particolare Prato e tutta la Piana. In 40mila sono rimasti senza elettricità. E non è andata meglio lungo la costa: dalla Versilia a Grosseto, tutti a rifugiarsi nei piani alti.

Alluvione in Toscana: la città più colpita è Prato

Sull’alluvione in Toscana la città più colpita è Prato. “Il sopralluogo in città è stato uno shock. Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere. Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città”, ha affermato il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha detto di aver dichiarato lo stato di emergenza regionale ed è in contatto con il governo per quello nazionale. “La situazione è davvero molto grave”, ha affermato Giani. A Seano è esondato il torrente Furba.

- Pubblicità -

Tutte le criticità

L’alluvione in Toscana ha provocato anche problemi in autostrada. Code tra Calenzano e il bivio con l’A1 verso Bologna, nella notte del 2 novembre è stato chiuso il tratto dell’A11 tra Firenze ovest e Prato est e della Fi-Pi-Li tra Pontedera est e ovest. Stessa cosa per il tratto tra Collesalvetti e Rosignano.

Sulla costa tanto vento e paura: all’Argentario si sono superati i 100 km/h, a Viareggio gli 83. Rami caduti e smottamenti in diverse località di Massa Carrara e Lucca, allagamenti a Forte dei Marmi e Castelnuovo Garfagnana. Uscito dagli argini il Serchio a Borgo a Mozzano. Scuole chiuse a Prato e provincia, così come a Capraia e Limite, Cerreto, Empoli, Fucecchio, Montelupo e Vinci. A Chianni (Pisa) i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un albero caduto sulla strada. Intanto intorno alle 12 è previsto il transito della piena dell’Arno a Firenze.