Apertura confini, una mappa ti dice dove si può viaggiare in Europa

Vacanze in Grecia? Sì, ma potresti essere sottoposto a un test. Viaggio in Croazia? Via libera senza restrizioni. Se dal 15 giugno c’è stata una sostanziale apertura dei confini in Europa, è pur vero che ogni paese adotta ancora misure diverse dagli altri: per questo l’Unione europea ha lanciato Re-Open, una mappa e una serie di strumenti che aiutano a orientarsi e a sapere dove si può viaggiare all’interno dell’Unione nella prima estate dopo il coronavirus.

Basta collegarsi alla pagina reopen.europa.eu e scegliere il paese di destinazione per sapere tutto quello di cui c’è bisogno prima di mettersi in viaggio. Ingresso, transito, necessità di certificati medici o di quarantena. Oltre a tutte le informazioni sui messi di trasporto che si possono usare, dalle auto al treno, dall’aereo alla nave. Il sito raccoglie poi tutte le eventuali misure restrittive ancora in vigore nei paesi. Si può sapere, ad esempio, se sono aperti i bar e i ristoranti, se si possono visitare i musei, se è consentito andare liberamente in spiaggia. E anche conoscere norme e protocolli di sicurezza attivi nel paese.

Una mappa per l’apertura dei confini: verde, giallo o rosso?

Nella mappa ogni paese in Europa è colorato diversamente in base alle restrizioni che si applicano ai confini e per viaggiare al suo interno. Verde, giallo e rosso, in ordine di severità. Il sito è raggiungibile da qualsiasi browser, sia da computer che da smartphone e tablet. Con aggiornamenti continui sulla situazione coronavirus, link e contatti a tutti i servizi utili, da quelli sanitari a quelli turistici.

Dove si può viaggiare e dove no

Dal 15 giugno è iniziata una graduale apertura dei confini interni dei paesi in Europa: malgrado il coronavirus, si può tornare a viaggiare più o meno ovunque, in aereo e con gli altri mezzi. Ma gli approcci restano molto diversi tra paese e paese. Si va da quello più permissivo della Francia, dove non sussistono più particolari limitazioni, a quello più restrittivo dell’Ungheria, dove ancora neanche i cittadini degli altri stati membri possono entrare.

La situazione è in continua evoluzione. Per questo il sito e la mappa vengono aggiornati frequentemente facendo riferimento ai dati trasmessi dagli Stati membri o provenienti da altre fonti nazionali autorevoli e pubblicamente accessibili.