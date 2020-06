Apertura frontiere extra Ue: da quali paesi si può viaggiare fuori dall’Europa

Via libera a chi arriva da 14 paesi, divieto d’ingresso per gli altri, compresi giganti come Stati Uniti e Russia. Ancora in sospeso la decisione sulla Cina. È questa la linea del Consiglio europeo che verrà approvata oggi, in vista dell’apertura delle frontiere extra Ue programmata da domani, 1 luglio: ecco l’elenco dei paesi dai quali possono arrivare i turisti e, nei casi in cui venga applicato il principio di reciprocità, in quali paesi si può viaggiare fuori dall’Europa.

Le consultazioni tra gli stati membri del Consiglio europeo sono state avviate nella mattinata di oggi. Il tema all’ordine del giorno è proprio l’apertura (o meglio, la riapertura) delle frontiere extra Ue, al di fuori dell’Unione europea, dal 1° luglio.

Ciò significa che si potrà entrare in Europa dai 14 paesi inclusi nell’elenco approvato dal Consiglio europeo. Non è automatico invece che gli europei possano fare il percorso inverso, ma si sta lavorando anche alla reciprocità dell’accordo, ovvero fare in modo che anche i cittadini dell’Unione possano viaggiare fuori dall’Europa verso gli stessi paesi.

Viaggi in Cina? Se c’è reciprocità

Proprio il nodo della reciprocità è quello che tiene in sospeso l’accordo con la Cina: i paesi europei avrebbero un accordo di massima favorevole alla riapertura delle frontiere con il gigante asiatico, a patto che la Cina faccia lo stesso con chi proviene dall’Ue. Al momento i viaggi in Cina sono vietati.

I paesi ai quali l’Unione europea riaprirà le sue frontiere sono 14:

Algeria Australia Canada Corea del Sud Georgia Giappone Montenegro Marocco Nuova Zelanda Ruanda Serbia Thailandia Tunisia Uruguay

Perché proprio questi 14? La lista è stata compilata sulla base dei dati epidemiologici, numero di positivi al coronavirus per 100 mila abitanti, numero di test eseguiti. Pesa poi la capacità del sistema sanitario di gestire il contagio e rispondere alle emergenze.

Verso l’apertura delle frontiere extra Ue

Non è da escludere, peraltro, che la lista possa essere presto allargata. Secondo quanto riporta Euronews, l’elenco contenuto in una prima bozza presentata giovedì scorso conteneva 54 paesi.

In quali paesi si può viaggiare? Leggi l’approfondimento

Oltre alla lista dei paesi per i quali le frontiere europee riaprono, il Consiglio ne ha compilata un’altra che contiene invece i paesi i cui cittadini non saranno ammessi. Un divieto esplicito di ingresso per chi proviene dalle nazioni che registrano i contagi più gravi.

Divieto di ingresso per Stati Uniti e Russia

Ci sono esclusi di lusso, come Stati Uniti, Russia, India e Brasile. E poi Turchia, Arabia Saudita, Sudafrica, Qatar.

È importante precisare che la lista approvata dal Consiglio europeo non è vincolante. Si tratta di linee guida condivise per l’apertura delle frontiere extra Ue, ma ogni stato membro è in teoria libero di scegliere a quali paesi aprire i propri confini. Siccome però gli spostamenti sono liberi all’interno dello Spazio Schengen, si cerca una linea comune in modo da non creare squilibri.