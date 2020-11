Autocertificazione Covid per gli spostamenti: nuovo modulo pdf (novembre)

Nuovo mese, nuovo modulo di autocertificazione per uscire di casa. Era già tornato a ottobre per giustificare i movimenti durante le ore di coprifuoco disposte da alcune Regioni. Ora, con il mese di novembre e con l’attesa firma del nuovo Dpcm da parte del governo, è in arrivo il rinnovato modulo di autocertificazione in pdf, che consentirà gli spostamenti in determinate situazioni, con qualche novità sul fronte dei motivi per cui è permesso uscire.

L’autodichiarazione è diventata una costante in questo 2020 segnato dall’emergenza coronavirus. Il modello di autocertificazione da scaricare in pdf e portare sempre con sé (o fornito dalle forze dell’ordine) tornerà ad accompagnarci anche nelle prossime settimane.

Autocertificazione per spostamenti: dove serve il modulo e quando si può uscire

Con il nuovo dpcm, in arrivo tra il 3 e il 4 novembre 2020, il governo stabilirà infatti alcune limitazioni alla libera circolazione delle persone e reintrodurrà quindi il modulo di autocertificazione per chi vorrà uscire in determinate situazioni: secondo le anticipazioni, il nuovo decreto del premier Conte istituirà un coprifuoco serale in tutta Italia (dalle 22 alle 5), oltre al blocco degli spostamenti da e verso le “regioni rosse”, o parti di esse, ossia i territori dove la situazione dei contagi Covid è più preoccupante.

Quando e per cosa si può uscire di casa? La nuova autocertificazione Covid servirà quindi nel caso si dovesse uscire di sera durante il coprifuoco o per muoversi da e per regioni (o da e per province e comuni) in cui è stato deciso il divieto degli spostamenti, giustificando l’uscita per 3 motivi che abbiamo imparato a conoscere durante il lockdown, più una nuova giustificazione:

comprovati motivi di salute

comprovati motivi di lavoro

situazioni di necessità (da giustificare)

motivi di studio (per andare alle lezioni in presenza)

Con tutta probabilità sarà sempre concesso far rientro al proprio domicilio, ad esempio tornare a casa dopo una giornata di lavoro, anche se questo viaggio avviene durante l’orario in cui scatta il coprifuoco.

Il nuovo Dpcm anti-Covid e l’autocertificazione in pdf di novembre 2020

Ci sarà qualche differenza rispetto al modello diffuso alla fine di ottobre e valido in tutte le Regioni che avevano disposto il coprifuoco anti-Covid: l’impianto generale del nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti nel mese di novembre 2020 resterà simile, ma saranno aggiornati i riferimenti normativi e sarà possibile anche qualche ritocco al testo.

Bisognerà sempre scrivere i propri dati personali, la residenza e il domicilio, oltre a specificare il motivo dello spostamento, l’indirizzo di partenza e quello di arrivo. Come solito, il pdf editabile del nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti durante l’emergenza Covid, aggiornato in base al Dpcm di novembre 2020, sarà messo a disposizione sul sito del ufficiale del Ministero dell’Interno. Non sarà necessario scaricarlo in Word, perché il formato del modello permetterà direttamente di compilare l’autocertificazione Covid online e poi di stamparla con le modifiche.