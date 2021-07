Bandiere arancioni 2021 in Toscana: i borghi più belli da visitare

Sono 38 i borghi più belli della Toscana, premiati con le Bandiere arancioni 2021 del Touring club italiano: cittadine nell’entroterra o a pochi chilometri dal mare che vale la pena visitare, secondo la “classifica” stilata dalla celebre associazione. La nostra regione è seconda a livello nazionale, dietro il Piemonte: la provincia di Siena fa incetta di vessilli, ben sedici, Firenze e i suoi dintorni si fermano a tre riconoscimenti, come anche Arezzo. Vediamo allora quali sono i borghi toscani che per il triennio 2021-2022-2023 potranno vantare questa speciale bandiera.

I 38 borghi più belli da visitare in Toscana

La lista dei “magnifici 38″comprende i comuni con meno di 15.000 abitanti, valutati in base al loro patrimonio artistico, culturale e naturale e alla qualità dell’accoglienza turistica. Tra i borghi più belli della Toscana premiati dal Touring vlub, figurano delle cittadine già famose come Volterra, la “capitale” dell’alabastro in provincia di Pisa, le colline di Vinci rese famoso dal celebre concittadino Leonardo, le torri di San Gimignano e il castello di Monteriggioni nel senese, le terre etrusche e del tufo tra Sorano e Pigliano (Grosseto), ma anche luoghi meno conosciuti al turismo di massa come Trequanda, Radda in Chianti, Cetona, Montefollonico, Murlo, Lucignano e molti altri.

La lista delle 38 Bandiere arancioni 2021 in Toscana

Ecco qui l’elenco delle Bandiere arancioni 2021-2022-2023 in Toscana divise per provincia e territorio.

Bandiere arancioni in Toscana: i dintorni di Firenze e Pistoia

Barberino Val d’Elsa (Firenze) Certaldo (Firenze) Vinci (Firenze) Collodi (Pistoia) Cutigliano (Pistoia)

Da San Gimignano a Monteriggioni: i borghi da vedere in provincia di Siena

Casole d’Elsa Castelnuovo Berardenga Cetona Chiusi Montalcino Montefollonico Montepulciano Monteriggioni Murlo Pienza Radda in Chianti Radicofani San Casciano dei Bagni San Gimignano Sarteano Trequanda

Lucca, Garfagnana e Lunigiana

Barga (Lucca) Fosdinovo (Massa Carrara) Montecarlo (Lucca)

Bandiere arancioni 2021 in Toscana da Volterra al livornese

Casale Marittimo (Pisa) Casciana Terme Lari (Pisa) Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) Peccioli (Pisa) Pomarance (Pisa) Suvereto (Livorno) Volterra (Pisa)

I borghi più belli della Maremma e della provincia di Grosseto

Massa Marittima Pitigliano Santa Fiora Sorano

Arezzo

Anghiari Castiglion Fiorentino Lucignano

La mappa delle Bandiere arancioni 2021 e tutte le informazioni sui luoghi da visitare nei borghi della Toscana premiati si trovano sul sito ufficiale curato dal Touring club. Sempre nell’interno si trovano anche suggestive terme naturali. E per chi preferisce il mare, qui le migliori spiagge toscane.