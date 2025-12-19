Nel bar di “Amici Miei” apre la farmacia comunale di San Niccolò

- Pubblicità -

Ai tempi era il Bar Necchi, luogo delle scorribande dei protagonisti del film cult “Amici Miei”, poi è diventato il Negroni, per drink e aperitivi, adesso si trasforma in una farmacia comunale di Firenze. Dopo essere rimasto vuoto per anni, l’immobile al 17 rosso di via dei Renai, diventato famoso per la pellicola di Mario Monicelli uscita 50 anni fa, cambia veste.

La farmacia lì dove un tempo sorgeva il Bar Necchi di “Amici Miei”

La farmacia comunale Apoteca Natura di San Niccolò, gestita da Afam – farmacie comunali Firenze, si trasferisce così di pochi metri, passando dal vecchio spazio al numero civico 11, nei locali più grandi dell’ex Negroni (ed ex bar Necchi) per offrire più servizi. È aperta da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00, il sabato solo al mattino dalle 9.00 alle 13.00.

Non solo medicinali, ma anche spazi per i servizi di prevenzione e di autodiagnosi, come analisi dell’emoglobina glicata, il profilo lipidico, l’elettrocardiogramma, oltre al servizio CUP per la prenotazione di esami specialistici. In via dei Renai 17 rosso, dove oggi si trova la farmacia comunale, la saracinesca si era abbassata definitivamente nel 2019 e da allora lo spazio commerciale era rimasto vuoto.

Il taglio del nastro

“I cittadini di San Niccolò da oggi hanno un nuovo punto di riferimento dedicato ai loro bisogni di salute e benessere, per le loro esigenze di cura. – ha detto l’assessore comunale al Welfare Nicola Paulesu, presente al taglio del nastro – Le farmacie comunali sono un presidio fondamentale di welfare territoriale, l’inaugurazione di oggi va nella direzione di un costante rafforzamento di servizi di prossimità”.

La nuova farmacia fa parte del network Apoteca Natura (legato al gruppo Aboca) e ha aree riservate al consiglio e ai servizi di prevenzione, strutturati – viene spiegato – in modo da garantire i massimi standard di sicurezza, per gli utenti e per il personale. “Un servizio importante torna in San Niccolò, là dove c’era lo storico bar Necchi, il luogo simbolo di ‘Amici miei’. – ha detto il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli – Siamo molto soddisfatti, veniamo incontro a bisogni della comunità di San Niccolò e valorizziamo anche la storia di Firenze, della nostra commedia e di uno dei film che maggiormente ha segnato il cinema italiano e raccontato la nostra città”.