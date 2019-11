È scattato ufficialmente il conto alla rovescia per il Black Friday 2019 al Barberino Designer outlet, in Mugello: nel villaggio dello shopping alle porte di Firenze durante l’ultimo weekend di novembre scattano sconti e promozioni.

Qui le offerte nei negozi di Firenze per il Black Friday 2019.

Quando inizia il Black Friday 2019 all’outlet di Barberino

Atteso da molti per comprare i primi regali di Natale o per rinnovare il proprio guardaroba senza aspettare i saldi invernali, il Black Friday nell’outlet di Barberino di Mugello parte venerdì 29 novembre 2019 per concludersi lunedì 2 dicembre: nei fatti si tratta di un vero e proprio Black weekend. Dalle scarpe Clarks alle giacche Woolrich, dagli abiti griffati Hugo Boss al make up di Pupa, sono un centinaio gli store che offrono riduzioni sul prezzo outlet, ma attenzione, solo su una selezione di articoli.

Black weekend, quali negozi fanno gli sconti sul prezzo outlet dal 29 novembre

Durante questo black weekend più della metà dei negozi dell’outlet propone sconti fino al 30% in meno (per fare qualche nome: Asics, Blu Marine, Calvin Klein, Calzedonia, Clarks, Diadora, Fossil, Gas, Hugo Boss, Liu Jo, Nike, Puma, Rifle e Vans), un terzo delle boutique arriva a “tagliare” le cifre sul cartellino fino al 50% (tra questi figurano Alcott, Benetton, Converse, Enrico Coveri, Lacoste, Napapijri, Pupa, Samsonite, Timberland, Yamamay), i restanti propongono ai clienti altri tipi di promozioni, ad esempio sconti sul secondo articolo meno caro acquistato.

Sul sito del Designer outlet di Barberino di Mugello è possibile vedere le prime anteprime sugli sconti, ecco qualche esempio: un giaccone uomo firmato da Antony Morato parte dai 125 euro, un maglione Flavio Castellani costa 90 euro, Twinset propone anfibi donna a 117 euro, mentre sul fronte delle borse Furla offre un suo modello a 129 euro.