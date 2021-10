Addio Ataf, arriva Autolinee Toscane: cosa cambia per i biglietti di bus e tram

Dal 1° novembre 2021 si cambia: addio ai “vecchi” biglietti e all’abbonamento Ataf, perché alla guida dei bus di Firenze e dell’intera regione subentra un’unica società, Autolinee Toscane. Niente più giglio sul ticket, ma il profilo del Pegaso per i tagliandi che si compreranno in tutta la Toscana, da Massa ad Arezzo, da Lucca a Grosseto. Il biglietto del bus sarà unico e uguale in tutta la regione.

Questo passaggio di consegne comporterà novità per i titoli di viaggio, ma non per il servizio, né per le tariffe. Insomma fermate e percorsi rimarranno gli stessi e anche i mezzi saranno identici, eccetto che per il simbolo del nuovo gestore. Dopo 76 anni (di cui 9 come società privatizzata) Firenze dice addio ad Ataf. In vista di questa rivoluzione su gomma, Autolinee Toscane ha lanciato il nuovo sito www.at-bus.com, su cui potersi registrare e comprare il nuovo abbonamento mensile.

Cosa cambia dal 1° novembre 2021: i nuovi biglietti di Autolinee Toscane

Dal 1° novembre cambiano quindi i biglietti per salire sul bus: il 31 ottobre è l’ultimo giorno di validità dei tagliandi Ataf o delle altre società di trasporto pubblico locale toscane (CAP a Prato; CTT Nord a Livorno, Lucca, Pisa e Massa-Carrara; Tiemme mobilità a Siena, Arezzo e Grosseto, ecc). Si potrà ovviamente chiedere il rimborso o il cambio dei vecchi titoli di viaggio (qui i dettagli per Ataf). Restano validi fino alla scadenza gli abbonamenti trimestrali e annuali già rilasciati.

Per viaggiare sui bus toscani i biglietti saranno di due tipi. Il ticket verde di Autolinee Toscane con scritto “Urbano Capoluogo” costerà 1,50 euro per 90 minuti e sarà valido sugli autobus dei capoluoghi di provincia: Arezzo, Firenze (anche sulla tramvia), Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Il prezzo del biglietto arancione “Urbano maggiore” sarà invece di 1,20 euro sempre per 90 minuti di viaggio e servirà per salire a bordo dei bus in 18 comuni più grandi: Cecina, Certaldo, Chianciano, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Empoli, Follonica, Montecatini, Montepulciano, Pescia, Piombino, Poggibonsi, Pontedera, Portoferraio, Rosignano, San Gimignano, Viareggio e Volterra. Infine il tagliando blu “extraurbano” riporterà luogo di partenza e arrivo, con tariffe che cambiano a seconda della fascia chilometrica, e sarà valido per 7 giorni dal momento dell’acquisto.

Dove acquistare i biglietti di Autolinee Toscane

I biglietti cartacei potranno essere acquistati dal 1° novembre 2021 nelle 35 biglietterie ufficiali, oppure in 3.000 rivendite autorizzate, come bar, tabacchi, supermercati che esporranno l’adesivo di Autolinee Toscane.

Inoltre si potrà continuare ad acquistare i biglietti alle macchinette automatiche che si trovano alle fermate della tramvia di Firenze oppure presso le autostazioni dei bus, in tutta la Toscana. Come detto, un biglietto urbano verde potrà essere utilizzato in qualsiasi capoluogo di provincia toscano.

Autolinee Toscane: biglietto SMS da cellulare e app Tabnet

Come succedeva con Ataf, resta anche con Autolinee Toscane la possibilità di comprare il biglietto SMS per il bus urbano e la tramvia, al costo di 1,80 euro, mandando un messaggino sempre al 4880105, un solo numero per tutta la Toscana. La differenza è che non bisognerà più scrivere “ATAF”, ma il nome della città, ad esempio “FIRENZE” se si vuole acquistare il biglietto SMS per il trasporto urbano fiorentino o “PISA” se ci si sta spostando nella città della Torre Pendente. Il servizio è attivo solo per i clienti Tim, Vodafone e WindTre. Alla tariffa del biglietto si aggiunge il costo della richiesta via SMS, 29 cent per Tim e Vodafone, 0,299 euro per WindTre.

È possibile comprare il biglietto di Autolinee Toscane anche tramite App, scaricando l’applicazione gratuita TABNET da Google Play o da App Store. Il pagamento viene fatto abbinando una carta di credito oppure facendo una ricarica in contanti presso le prevendite PuntoLIS.

Come fare l’abbonamento mensile sul sito at-bus.it

Come detto l’abbonamento trimestrale e annuale Ataf rimane valido anche dopo il 1° novembre 2021, fino alla sua scadenza naturale, mentre per acquistare quello mensile per novembre e i mesi successivi va seguita la nuova procedura di Autolinee Toscane. Basta registrarsi sul sito www.at-bus.it, con mail e password e creare il proprio profilo, inserendo codice fiscale, informazioni personali e la copia della carta di identità e della tessera sanitaria, più eventuali dati per le tariffe agevolate (Isee, studenti).

Una volta registrati, si potrà comprare l’abbonamento mensile (ma anche quello trimestrale o annuale) direttamente online sul sito, sull’app Tabnet, nelle rivendite e nelle biglietterie. La grande novità è che non si viaggerà più sull’autobus con l’abbonamento cartaceo, ma in caso ci controlli basterà mostrare la propria tessera sanitaria. Le tariffe dettagliate dei biglietti di Autolinee Toscane si trovano sul sito www.at-bus.it a questo link.