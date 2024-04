Il biglietto di autobus e tramvia è gratis, se paghi con la carta

- Pubblicità -

Per quasi un mese chi fa il biglietto a bordo dell’autobus e della tramvia di Firenze, pagando con una carta VISA, viaggia gratis: succede in Toscana, dal 10 aprile, per la campagna “Free Ride” di Autolinee Toscane. L’obiettivo è quello di promuovere il pagamento contactless dei titoli di viaggio, attivato di recente sui mezzi di trasporto pubblico locale, urbani ed extraurbani. L’iniziativa è promossa insieme al circuito bancario per incentivare l’acquisto di biglietti digitali, senza lo spreco di carta.

Quando parte la campagna “Free Ride” di Autolinee Toscane con VISA

Dalle ore 5 di mercoledì 10 aprile alla mezzanotte di domenica 5 maggio 2024, in tutta la Toscana, chi comprerà a bordo degli autobus e dei pullman di Autolinee Toscane e sulla tramvia di Firenze il biglietto facendo “tap” sulle oltre 6.000 macchinette nere con la carta fisica del circuito VISA o caricata sul cellulare o sullo smartwatch viaggerà gratis. Il costo della corsa sarà coperto da VISA, fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione.

Va tenuto presente che l’operazione non vale per le altre carte elettroniche con cui è possibile pagare un titolo di viaggio a bordo: il “bonus” non viene riconosciuto per carte Mastercard e American Express.

Biglietto dell’autobus e della tramvia gratis: come controllare il “bonus”

Per verificare il funzionamento dell’iniziativa Free Ride, spiega Autolinee Toscane sul suo sito, è possibile accedere al portale emv.at-bus.it inserendo il nome del titolare, il numero della carta, la scadenza e il codice di sicurezza. In questo modo sarà possibile controllare gli addebiti degli ultimi 12 mesi e visualizzare i viaggi effettuati anche con i dispositivi collegati dalla carta di pagamento (come smartwatch e smartphone).

Grazie alla campagna Free Ride, la ricevuta della transazione effettuata per pagare il biglietto di tramvia e autobus sarà pari a zero:verrà indicato l’importo della corsa ma nella riga del totale lo stesso importo sarà detratto come “promo Visa”.

Come funziona il biglietto contactless di Autolinee Toscane

Dallo scorso 28 marzo su tutte le linee dei bus urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane e sulle due tratte della tramvia di Firenze è possibile acquistare il biglietto a bordo in modo contactless passando la propria carta VISA, Mastercard o American Express, senza sovraccosti rispetto alle normale tariffe.

Con questa modalità si può comprare un titolo di viaggio per ogni carta. Sugli autobus urbani e sul tram bisogna passare la carta ogni volta che si cambia mezzo (ma viene conteggiata una sola corsa, durante il periodo di validità del biglietto), sulle linee miste, extraurbane e veloci invece va fatto “tap” alla salita e alla discesa, per calcolare la tariffa che in questo caso è chilometrica. Se l’acquisto andrà a buon fine, il validatore emetterà un bip e comparirà una schermata verde. Negli ultimi 11 giorni, sono stati oltre 127mila i “tap” sui bus di tutta la Toscana e sulla tramvia di Firenze.