Un bonus da 600 euro per i caregiver, cioè chi assiste un familiare disabile o gravemente ammalato: è quanto proposto con un emendamento al Decreto rilancio in favore di chi si è preso cura dei più deboli durante l’emergenza coronavirus, nei mesi di aprile e maggio 2020.

Bonus caregiver 2020, dall’Inps 600 euro a chi assiste un disabile

Ancora niente di ufficiale. L’emendamento però è stato proposto dai relatori del Decreto rilancio insieme ad altre proposte di modifica del testo ed è ora all’esame della commissione Bilancio della Camera. Essendo una modifica proposta al Decreto rilancio, il bonus di 600 euro per i caregiver, se approvato, verrebbe erogato per i mesi di aprile e maggio 2020, quelli coperti dal decreto. Anche il bonus caregiver sarebbe gestito ed erogato attraverso l’Inps.

Come si spiega nella relazione, il bonus di 600 euro per i caregiver sarebbe “compatibile con il reddito di emergenza e il reddito di cittadinanza“. Si tratterebbe infatti di una misura ideata per “dare sollievo alle famiglie maggiormente esposte a rischio di impoverimento a causa della presenza di componenti con disabilità”.

Bonus caregiver, la discussione alla Camera

L’operazione, secondo le prime stime, avrebbe un costo di 75 milioni di euro. Il Decreto rilancio è atteso in aula, a partire proprio dalla Camera, tra il 2 e il 3 luglio. Il percorso resta lungo: le commissioni stanno esaminando un migliaio di emendamenti. Anche per la mole del provvedimento il governo starebbe pensando di mettere la fiducia sul voto del testo finale.