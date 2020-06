Permessi aggiuntivi legge 104 per Covid: cosa succede a luglio e agosto

Sono 87.181 i beneficiari di permessi lavorativi secondo legge 104 durante l’emergenza coronavirus. L’Inps ha diffuso i dati delle prestazioni erogate in base ai provvedimenti straordinari del governo. Il decreto Cura Italia, il primo varato per rispondere all’emergenza Covid, aveva introdotto 12 giorni aggiuntivi di permessi lavorativi ai sensi della legge 104 nei mesi di maggio e giugno. Un congedo straordinario per i lavoratori con disabilità grave o per quelli che assistono a persone con disabilità grave, come ulteriore tutela nel momento più delicato dell’emergenza. Resta da capire cosa accadrà ai permessi straordinari per Covid secondo la legge 104 nei mesi di luglio e agosto.

Legge 104, i permessi aggiuntivi per Covid

In particolare, il decreto Cura Italia ha introdotto 12 ulteriori giornate di permesso lavorativo retribuito per i mesi di maggio e giugno, in aggiunta alle 3 giornate mensili che la legge 104 già riconosce ai beneficiari. Per un totale di 18 permessi complessivi in due mesi: tre a maggio, tre a giugno, più 12 fruibili liberamente nel bimestre, anche tutti nello stesso mese.

I permessi 104 aggiuntivi sono anche frazionabili in ore. Valgono gli stessi criteri di calcolo e di fruibilità previsti per i congedi ordinari. Lo stesso vale quindi per il cumulo dei permessi 104: il numero, ad esempio, raddoppia per i lavoratori che assistono due persone disabili, che quindi hanno diritto a un totale di 24 permessi extra.

Come precisato dall’Ufficio per le politiche in favore di persone con disabilità della Presidenza del consiglio, i permessi aggiuntivi sono riconosciuti a:

lavoratori con disabilità grave

con disabilità grave genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno

di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno coniuge, parenti e affini entro il secondo grado di persone con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno. La misura viene estesa al terzo grado se i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave hanno compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Permessi legge 104 extra per Covid: cos’è previsto a luglio e agosto

La misura, così come prevista dal decreto Cura Italia, sta per scadere. Cosa succederà ai permessi lavorativi secondo legge 104 per luglio e agosto? Alla luce dell’emergenza Covid, i congedi straordinari verranno prorogati?

Al momento non ci sono novità in merito e bisogna dunque attenersi a quanto scritto nel decreto.

L’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, il cosiddetto Cura Italia, recita:

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da

contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge

5 febbraio 1992, n. 104, e’ incrementato di ulteriori complessive

dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il testo non fa quindi riferimento alla possibilità di estendere la misura. Peraltro, le stesse Faq dell’Ufficio per le disabilità chiariscono che i permessi lavorativi aggiuntivi sono previsti “eccezionalmente per i mesi di maggio e giugno 2020“. Ciò non significa che i congedi aggiuntivi non possano essere rinnovati. Ma perché ciò accada bisogna che la questione entri nell’agenda politica e governativa, dalla quale in questi giorni è assente.

Pertanto, al momento i permessi ai sensi della legge 104 aggiuntivi per l’emergenza Covid non sono previsti nei mesi di luglio e agosto 2020.