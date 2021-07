Bonus tv 2021, come richiederlo senza Isee: rottamazione fino a 100 euro

Il bonus tv nel 2021 cresce e sarà possibile richiederlo senza limiti di Isee: arriva uno sconto del 20%, fino a un massimo di 100 euro, sull’acquisto di un apparecchio di ultima generazione, per chi farà la rottamazione del vecchio televisore dotato di un decoder obsoleto. In vista del debutto della nuova tv digitale DVB-T2, è già stata introdotta una prima misura che prevede un contributo di 50 euro solo per le famiglie con un Isee fino a 20.000. Adesso, secondo quanto previsto decreto sostegni, arriva il nuovo bonus tv fino a 100 euro per il 2021 e 2022: per gli ultimi dettagli su come ottenerlo e come funziona si attendono i provvedimenti attuativi. Le prime indicazioni però ci sono già.

Quando scade e quando fare domanda

Quando parte il bonus tv 2021 senza Isee ed entro quando richiederlo? Si attende la pubblicazione dei decreti attuativi della misura, da parte del Ministero dello Sviluppo economico e dell’Economia, per conoscere la data di inizio. Quella di fine invece c’è già. La domanda potrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022, quando sarà a pieno regime la nuova tv digitale. A patto che ci siano ancora soldi a disposizione.

Considerate le risorse stanziate per l’incentivo, pari a 250 milioni di euro, scatterà una corsa all’ultimo minuto per ottenerlo: secondo le stime, sono 9 milioni le persone che potrebbero chiedere la rottamazione del vecchio televisore e per accontentare tutti con il bonus tv servirebbero quasi il quadruplo delle risorse stanziate. Lo sconto sarà compatibile con il “vecchio” bonus tv previsto per le famiglie con un Isee fino a 20.000 euro per l’acquisto di televisori e decoder, ma l’importo scenderà a 30 euro.

Bonus tv 2021 senza Isee, come funziona: a chi spetta e per quali televisori si può fare la rottamazione

Come detto, il nuovo bonus tv 2021 previsto dal decreto sostegni non ha un tetto Isee, ma per richiederlo è necessario rispettare alcuni requisiti, anche per l’apparecchio per cui si effettua la rottamazione. In particolare, ecco a chi spetta:

cittadini italiani

bisogna essere in regola con il pagamento del canone Rai (che viene addebitato nella bolletta dell’energia elettrica)

(che viene addebitato nella bolletta dell’energia elettrica) è necessario fare la rottamazione del vecchio televisore , comprato prima del 22 dicembre 2018

, comprato prima del 22 dicembre 2018 l’acquisto, con il bonus fino a 100 euro, di una nuova tv per il digitale terrestre , deve riguardare uno dei modelli compresi nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico

, deve riguardare uno dei modelli compresi nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il bonus tv 2021 si può usare una volta per ogni codice fiscale

Ulteriori dettagli saranno comunicati con i provvedimenti attuativi, che sono fermi in attesa del riassetto delle frequenze del digitale terrestre per il passaggio al nuovo sistema di codifica del segnale televisivo DVB-T2 HEVC.

Bonus tv 2021 da 100 euro: come richiederlo senza Isee

Il bonus tv 2021 prevede uno sconto del 20% fino a un massimo di 100 euro sul prezzo di acquisto di televisori nuovi, dotati di decoder digitale compatibile con lo standard di trasmissione DVB-T2 HEVC, a seguito della rottamazione del vecchio apparecchio: ci sono già i primi dettagli su come averlo. Per rottamare il piccolo schermo si potrà andare direttamente dai rivenditori (negozi, grandi catene di elettronica, ecc) che riconosceranno direttamente lo sconto sul prezzo del nuovo apparecchio oppure sarà possibile rivolgersi a una discarica autorizzata che rilascerà un modulo. Questa attestazione andrà portata in negozio per ottenere il bonus tv 2021.

Il passaggio al nuovo standard di trasmissione, che inizierà a fine 2021 e proseguirà di regione in regione fino al 31 dicembre 2022, consentirà di “condensare” maggiori canali in un numero minore di frequenze, liberando la banda dei 700Mhz che verrà destinata al segnale per i cellulari 5G. I vecchi televisori, che non rispettano lo standard DVB-T2 HEVC, non riceveranno più il segnale.