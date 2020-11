Decreto Ristori ter, quando il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale (pdf)

C’è attesa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo in pdf del “Decreto Ristori ter”, il provvedimento del governo che stanzia nuove risorse da usare come ristoro in favore delle attività danneggiate dall’emergenza Covid e che prevede una nuova tranche del bonus spesa con buoni acquisto per le famiglie in difficoltà. Intanto l’esecutivo è al lavoro anche al “ristori quater” un decreto che secondo le prime ipotesi conterrà la proroga della rottamazione delle cartelle esattoriali e il rinvio delle scadenze fiscali (Irpef, Irap e Ires) per i settori più in crisi.

Cosa prevede il decreto ristori ter

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 21 novembre ha approvato il decreto legge ristori ter con la terza parte delle misure finanziarie urgenti per l’emergenza Covid, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anche per conoscere in dettaglio la lista dei codici Ateco delle ulteriori attività che potranno richiedere il contributo a fondo perduto.

Il decreto stanzia infatti altri 1,95 miliardi di euro per gli ultimi mesi del 2020, che saranno utilizzati come ristoro per i settori economici che hanno dovuto chiudere o ridurre la propria attività nelle regioni passate in zona arancione o rossa. Proprio nelle zone rosse gli aiuti potranno essere richiesti anche dai negozi di scarpe. E questa è una novità.

Bonus spesa: dal ristori ter buoni per le famiglie in difficoltà

Il testo del decreto ristori ter prevede inoltre il ritorno in questa ultima parte del 2020 del bonus spesa: buoni che saranno riconosciuti alle famiglie in difficoltà. Una misura analoga era stata introdotta durante il lockdown e ora viene riproposta con le stesse modalità, con 400 milioni di euro che andranno ai Comuni.

Le singole amministrazioni comunali decideranno quali saranno i requisiti per richiedere il bonus spesa, con buoni che potranno arrivare fino a 500 euro e che andranno usati solo per l’acquisto di beni di prima necessità, come quelli alimentari, nei negozi aderenti. I fondi del decreto ristori ter saranno erogati al Comune entro una settimana dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto ristori ter.

Quando esce il testo del decreto ristori ter in Gazzetta Ufficiale (pdf) con i codici Ateco

Mancano solo gli ultimi passaggi per vedere il decreto ristori ter pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nell’edizione pdf e in versione web: il testo definitivo deve essere bollinato dalla Ragioneria dello Stato che controlla la sostenibilità finanziaria del provvedimento del governo e poi controfirmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Solo dopo questi due step il decreto legge arriva in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Secondo le previsioni, il testo definitivo, completo dei nuovi codici Ateco, sarà pubblicato tra la giornata di oggi, 23 novembre, e quella di domani, 24 novembre 2020.