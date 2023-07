Caldo estremo, Cerbero non risparmia Firenze e dintorni

- Pubblicità -

Il caldo estremo non risparmia Firenze e dintorni e la causa ha un nome molto eloquente, Cerbero, l’anticiclone africano che da domenica 9 luglio attanaglia l’intera penisola, con temperature che superano i 40 gradi.

Il nome dell’anticiclone è già tutto un programma, nella mitologia greca Cerbero è infatti il mostro a tre teste che sta a guardia degli inferi. E Firenze, che quest’anno non aveva ancora raggiunto temperature record, si appresta a vivere (almeno) una settimana – ma il caldo potrebbe protarsi anche per la prossima – da bollino rosso o meglio, da girone infernale.

Caldo record a Firenze, Cerbero porterà temperature fino a 40°

Secondo le previsioni le temperature questa settimana andranno costantemente da una minima di 22 gradi (o comunque sopra i 20 gradi), a massime di 38 ma 39 e 40 gradi a secondo delle zone della città. I consigli, per sopravvivere a queste giornate di caldo estremo a Firenze, soprattutto per i soggetti più fragili come bambini e anziani, sono sempre gli stessi, ma è bene tenerli a mente:

uscire il meno possibile e comunque farlo nelle ore meno calde della giornata

consumare pasti leggeri

Chi deve tassativamente uscire di casa, è invitato a farlo con attenzione, portando con sè un’adeguata riserva d’acqua ed evitando luoghi troppo assolati. Supermercati, centri commerciali, e comunque luoghi dove cercare un po’ di frescura anche in città, come musei e centri culturali, sono una buona alternativa per chi in casa non ha un impianto di condizionamento.

Sorveglianza attiva e ricoveri di sollievo: i servizi per anziani contro il caldo

Per i soggetti fragili, per contrastare il caldo di Cerbero, c’è anche la sorveglianza attiva, un servizio di monitoraggio telefonico periodico gestito dalla Società della salute (Sds) in convenzione con l’Asp Firenze Montedomini che viene rafforzato nei periodi di ondate di calore. Questo servizio è rivolto alle persone over 75 sole che non dispongono di una rete familiare idonea a garantirne la sorveglianza delle condizioni di salute e di bisogno e consiste essenzialmente in contatti telefonici con gli anziani a rischio: più aumenta il rischio, tarato in base alle condizioni atmosferiche, più frequenti saranno le telefonate, fino a contatti quotidiani in presenza di condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli. Con questo servizio saranno fornite notizie utili a modificare comportamenti errati e, se necessario, saranno allertati i presidi sanitari e i familiari.

In aggiunta, anche in caso di ondata di calore, sono previsti i ‘ricoveri di sollievo’, ovvero i ricoveri finalizzati a offrire alla famiglia l’opportunità di alleggerire per un periodo di tempo determinato lo stress e l’impegno di cura, per un massimo di 60 giorni l’anno, ripetibili annualmente, nonché i ricoveri in struttura con codice rosso (inserimenti in urgenza di due mesi).

Infine sono sempre attivi i servizi ordinari come l’assistenza a casa, i pasti a domicilio e la teleassistenza contattando il numero 800-801616.

“Le estati fiorentine sono tradizionalmente umide e molto calde – ha detto il sindaco Dario Nardella che lancerà oggi un messaggio di Alert system telefonico per invitare i cittadini a prestare la massima attenzione – ma c’è sempre da stare in allerta e fare di tutto per attutire l’impatto sulla salute. Faccio un appello generale alla popolazione: fate attenzione a questa ondata di calore che sarà persistente, ci aspetta almeno una settimana con temperature così alte, e rinnovo gli accorgimenti usuali come uscire meno possibile nelle ore più calde, bere tantissimo e mangiare cibi leggeri”.

Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani mette in guardia i cittadini: “Emessa allerta di codice rosso per ondate di calore domani a Firenze – si legge sui suoi profili social -. Il capoluogo toscano si avvicinerà ai 40 gradi, Pistoia e Prato sui 38. I nostri servizi sanitari sono in allerta, prestiamo attenzione”.