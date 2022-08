Caldo, codice rosso a Firenze nel weekend, temperature fino a 40°

Pubblicità

Ancora due giorni di caldo infernale su Firenze, per il weekend del 6 e 7 agosto 2022 la Protezione civile segnala un’ondata di calore di livello 3, con codice rosso, l’allerta massima, consigliando di esporsi il meno possibile, soprattutto nelle ore più calde.

La temperatura su Firenze sembra non voler proprio diminuire e nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 agosto a Firenze il caldo si farà sentire con una la colonnina di mercurio che oscillerà tra i 24 gradi (alle 8 di sabato 6 agosto) fino ad arrivare a una massima di 39 gradi nella serata di sabato. Codice rosso anche domenica 7 agosto con l’ondata di calore che andrà dai 28 gradi della mattina alle 8 e arrivando ad una massima di 37 gradi.

Codice rosso: massima allerta per il caldo a Firenze

Pubblicità

Il livello 3 è il più alto in ordine di rischio per le ondate di calore, segnala il persistere per molti giorni di temperature da record e codice rosso. È preceduto dallo 0 (codice verde), 1 (codice giallo) che segnalano condizioni meteorologiche meno importanti e dal livello 2 (codice arancione) che accende un campanello dall’allarme e invita a prestare attenzione.

Firenze dunque sarà al livello 3 e codice rosso per i prossimi due giorni, il che significa che, oltre alla colonnina di mercurio che schizzerà fino quasi a 40 gradi, l’ondata di calore aumenta il rischio e la possibilità di malori soprattutto per le fasce della popolazione più a rischio. Come succede in questi casi, ai bambini e agli anziani è consigliato di limitare le attività all’aperto, stare in casa (o in luoghi freschi) e non uscire nelle ore più calde della giornata, indossare vestiti leggeri, bere molto, avvertire subito il medico di famiglia in caso di malori.

In fuga dalla canicola, dove sono i luoghi freschi per scappare all’allerta meteo

Pubblicità

E se non si ha la possibilità di prendere l’auto e uscire fuori dalla canicola cittadina alla ricerca di un luogo dove trovare un po’ di refrigerio, il Comune di Firenze mette a disposizione anche una mappa dei posti freschi in città per cercare di evitare l’ondata di calore con Codice Rosso che è possibile consultare liberamente sito della città di Firenze.