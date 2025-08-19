Il gran caldo è quasi finito: allerta meteo per temporali in Toscana

- Pubblicità -

Addio ai 40 gradi, le temperature massime tornano nella media del periodo e per qualche giorno potranno risultare leggermente più basse della norma. Il grande caldo africano è finito, o meglio, ha le ore contate, complice l’arrivo di piogge e un cambio della circolazione nei prossimi giorni: in Toscana martedì 19 e mercoledì 20 agosto scatta l’allerta meteo gialla per temporali forti. E all’orizzonte c’è un ulteriore peggioramento con giornate di precipitazioni diffuse.

Quando e dove scatta l’allerta meteo per temporali forti in Toscana

L’anticiclone africano si sta infatti indebolendo. Dopo i primi brevi temporali di lunedì nelle zone interne, le condizioni meteo peggioreranno in particolare nel pomeriggio di martedì: la sala operativa regionale della protezione civile toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti.

Nel pomeriggio e nella serata di martedì riguarderà gran parte della regione, a eccezione di isole e costa, mentre mercoledì l’allerta per temporali e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore riguarderà tutta la Toscana, con venti forti di Scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso. I consigli sui comportamenti da tenere si trovano sul sito della Regione. Gli esperti del Lamma prevedono piogge e temporali anche nella notte e nelle prime ore del mattino di giovedì.

In Toscana il caldo africano è finito?

Con il cedimento dell’anticiclone africano e dell’alta pressione, dopo l’ondata di caldo africano degli scorsi giorni, le piogge riporteranno le temperature nella norma e ci sarà anche la possibilità di valori leggermente sotto le medie: a Firenze si prevedono 33 gradi di massima fino a mercoledì, poi un crollo a 28-26 gradi giovedì e venerdì.

Queste condizioni più fresche potranno durare fino a martedì 26, dopodiché il tempo potrebbe diventare più stabile. L’evoluzione però andrà confermata nei prossimi giorni. Insomma, è troppo presto per dire se l’estate meteorologica sia già finita, la situazione è infatti molto dinamica.