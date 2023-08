Quando finisce il caldo a Firenze? Le previsioni

- Pubblicità -

L’afa non si arresta e tutti si chiedono: quando finisce il caldo a Firenze? Per provare a rispondere si deve intanto partire dalle certezze. La certezza è che attualmente è stato prorogato fino al 24 agosto il codice rosso per il caldo in città. Negli ultimi giorni stanno arrivando proroghe di 24 ore in 24 ore, segnale che la situazione non è certo in miglioramento. Oggi, 22 agosto, sono previsti 39 gradi. Ne sono poi previsti 40 domani e addirittura 41 giovedì.

Ieri il record di giornata è stato raggiunto alla stazione meteo Firenze Orto Botanico con 39 gradi registrati alle 14.15: alle 9.40 di stamani alla stazione Firenze Università si sono raggiunti i 33,7°.

Quando finisce il caldo a Firenze: tutte le previsioni

E quindi quando finisce il caldo a Firenze? Sicuramente non in questi giorni, la tendenza è anzi quella di aumento generale delle temperature. Il fatto che si rafforzi ulteriormente l’anticiclone africano, come spiegato dal consorzio Lamma, fa capire che il caldo non si arresterà. Sempre secondo il Lamma la tendenza relativa al caldo proseguirà anche la settimana successiva, da domenica 27 agosto. Infatti sia il 27 agosto che il 28 agosto sono previste alte temperature. Si tratta dunque dell’ennesima ondata di calore dopo quelle già registrate a luglio.

Le ondate di calore, riporta una nota di Palazzo Vecchio, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Cosa succede dal 29 agosto: possibile arrivo di piogge

Il Lamma tenta di rispondere alla domanda sul quando finisce il caldo a Firenze. La data in cui le temperature dovrebbero scendere è martedì 29 agosto. Qui in zona fiorentina è prevista pure un po’ di pioggia (con probabilità al 50%) e una tendenza generale al calo delle temperature. Lo stesso riguarda per mercoledì 30 agosto e giovedì 31 agosto. L’afa estiva però a quel punto non sarà comunque finita perché in molti ritengono che anche le prime settimane di settembre saranno caldissime.