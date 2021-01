Gran parte dell’Italia in zona arancione, 3 aree in rosso, mentre alcuni territori in fascia gialla rischiano la retrocessione. Il cambio di colore delle regioni italiane avviene quando la cabina di regia fa il punto settimanale sull’andamento del Covid, ma non tutti i colori cambiano ogni 7 giorni con l’ordinanza del Ministro della Salute. Il Dpcm di gennaio rinnova infatti le regole sulla permanenza minima nelle fasce di rischio maggiori, ossia nella zona arancione e in quella rossa. Facciamo il punto su quando cambiano colore le regioni d’Italia.

Quando è previsto il cambio di colore Covid per le regioni italiane: venerdì o domenica

Il calendario che scandisce il cambio di colore delle regioni italiane è ormai piuttosto rodato: tra giovedì e venerdì arriva l’aggiornamento del monitoraggio settimanale dell’Istituto di Sanità che prende in considerazione 21 parametri diversi; venerdì si riunisce la cabina di regia del Ministero della Salute per valutare i dati e decidere quali regioni cambiano zona; sempre nella stessa giornata di venerdì il ministro Roberto Speranza firma l’ordinanza con la “mappa” dei nuovi colori (qui l’aggiornamento su che colore siamo oggi).

In sostanza la decisione su chi va in zona gialla, arancione e rossa viene presa venerdì, ma il cambio di colore scatta solo la domenica successiva, quando entra in vigore l’ordinanza. Il provvedimento resta in vigore per 7 giorni, dunque fino al sabato successivo, ma il Dpcm stabilisce una permanenza minima più lunga per le regioni italiane che vengono retrocesse in zona arancione o rossa.

Quando cambiano i colori delle regioni in zona arancione e rossa: ogni 15 giorni, se i dati migliorano

Il Dpcm del 16 gennaio ha confermato che la permanenza minima di una regione in zona arancione o rossa è di almeno 15 giorni: ciò vuol dire che la Lombardia, finita in rosso domenica 17 gennaio, se non sarà accolto il ricorso davanti al Tar del Lazio, dovrà rimanere in zona rossa almeno fino sabato 30 gennaio (incluso). Stessa tempistica per le regioni in zona arancione: chi ha cambiato colore da giallo ad arancio deve rimanere in quest’ultima fascia di rischio per almeno due settimane.

Discorso diverso per la zona gialla, dove non c’è un periodo minimo di permanenza, basta una settimana di dati in peggioramento (con Rt pari o superiore a 1) per finire nei successivi 15 giorni in arancione: è il caso della Toscana in bilico tra zona gialla (dove si trova fino al 23 gennaio) e fascia arancione. Le regole del decreto non escludono, nel caso di una situazione dei contagi in netto aggravamento, un passaggio diretto da zona gialla a rossa. In sintesi può bastare una settimana per passare da zona gialla ad arancione (o rossa), ma serve il doppio del tempo per tornare indietro di almeno una fascia.

La promozione in una fascia di rischio Covid minore

Per uscire dalla zona arancione o rossa quindi sono necessari dati in calo per due settimane di seguito, ma il cambio di colore delle regioni deve essere graduale: quando finisce la zona rossa si viene promossi in zona arancione, ma non è possibile saltare direttamente in gialla. Le regioni che cambiano colore passando da zona rossa ad arancione devono restare in arancio per almeno 14 giorni, sebbene la cabina di regia possa decidere in questo caso un periodo inferiore, se i numeri sono incoraggianti.

Il testo del Dpcm infine specifica che in zona rossa o arancione può essere previsto in ogni momento lo stop alle restrizioni per parti specifiche del territorio, ad esempio per singoli comuni o per alcune province.