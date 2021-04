Il 26 aprile 2021 non arriva un nuovo Dpcm, ma un decreto legge Covid con le regole in vigore fino al prossimo 31 luglio, dagli spostamenti tra regioni al coprifuoco, passando dalle riaperture: ecco quando esce il testo definitivo del provvedimento nel pdf della Gazzetta Ufficiale.

Addio al Dpcm, governo al lavoro sulla bozza del nuovo decreto di aprile 2021: cosa cambia

La bozza del nuovo decreto legge di aprile 2021 arriva oggi (mercoledì 21 aprile) all’esame del Consiglio dei Ministri. La riunione è prevista nel pomeriggio, dalle ore 17.00, dopodiché – se sarà confermata la consuetudine delle ultime settimane – sarà diffuso un comunicato stampa che elencherà le principali misure, regole e restrizioni previste dal documento. A grandi linee, ormai si sa già cosa cambia rispetto al vecchio decreto Covid, che sulla questione riaperture rimandava a quanto previsto dall’ultimo Dpcm.

Dal 26 aprile tornano le zone gialle, con l’apertura agli spostamenti da e verso regioni arancioni e rosse grazie a una carta verde. In zona gialla riaprono poi ristoranti e bar a pranzo e a cena (ma solo all’aperto), cinema e teatri con la capienza al 50% e i musei. Le scuole superiori potranno essere in presenza dal 60 al 100%. A metà maggio è prevista anche la riapertura dei centri commerciali nel weekend nelle regioni gialle. Un nodo da sciogliere prima che esca il nuovo decreto Covid riguarda invece coprifuoco: larga parte del governo è intenzionato a mantenerlo alle ore 22 almeno fino al 15 maggio (lo stesso orario previsto dal Dpcm di novembre, il primo a introdurre lo stop agli spostamenti notturni), mentre alcuni esponenti della maggioranza, come quelli della Lega, premono per farlo slittare alle 23.

Quando esce il testo del nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale: rimarranno gli allegati al vecchio Dpcm?

Se il comunicato stampa sul nuovo decreto uscirà nella serata del 21 aprile sul sito del governo, per la pubblicazione del testo definitivo sul pdf della Gazzetta Ufficiale bisognerà aspettare qualche giorno. La differenza tra il vecchio Dpcm e il nuovo decreto Covid di aprile 2021 sta anche in questo: il dl è approvato dal Consiglio dei Ministri e prima della sua entrata in vigore deve passare il vaglio del Quirinale, con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Successivamente alla pubblicazione, dovrà essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni.

Il prossimo decreto legge sarà con tutta probabilità pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel weekend per entrare in vigore lunedì 26 aprile e restare valido fino al 31 luglio 2021, ha fatto sapere l’esecutivo. Non è ancora chiaro se il nuovo decreto legge, come il precedente provvedimento Covid del governo Draghi, rimanderà agli allegati del Dpcm di marzo per alcuni protocolli: dai negozi aperti in zona rossa alle regole su quante persone possono stare in auto.