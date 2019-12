Capodanno: botti e petardi, ecco come proteggere gli animali. Il decalogo

I padroni dei cani (ma non solo) lo sanno bene: agli animali i botti e i petardi di Capodanno proprio non piacciono.

Botti e petardi: i pericoli per gli animali

Il motivo è presto spiegato. Il fragore dei botti oltre a scatenare negli animali una naturale reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, così, al rischio di smarrimento e/o investimento. In caso poi di esplosioni a ridosso dell’animale, sia d’affezione che selvatico, vagante o di proprietà, le conseguenze possono essere molto più drammatiche, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature. Gli animali, inoltre, hanno l’udito molto più sviluppato di quello umano e i forti rumori li gettano nel panico, inducendoli a reazioni istintive e incontrollate, come gettarsi nel vuoto, divincolarsi follemente per strappare la catena, scavalcare recinzioni e fuggire in strada mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e quella degli altri.

Ogni anno sono tantissime le segnalazioni di cani smarriti dopo Capodanno e numerosissimi gli ingressi nei canili, soprattutto di cani e gatti investiti dalle automobili, oltre, purtroppo, agli animali morti in seguito alla fuga dovuta al panico che si scatena in loro a seguito delle esplosioni. Per gli animali selvatici la mezzanotte del 31 dicembre è un momento d’inferno il rischio maggiore riguarda gli uccelli che vivono nei pressi delle aree urbanizzate.

Proteggere gli animali dai botti di Capodanno: il Decalogo

Ecco, allora, una lista di consigli pratici per proteggere gli animali: