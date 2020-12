Cashback: quando si vedono le transazioni e dopo quanto c’è il rimborso

Tutti pazzi per il cashback di Natale e tutti alle prese con l’app IO, che dà qualche problema nelle operazioni di registrazione delle carte: ma quando si vedono le transazioni valide sull’applicazione e dopo quanto tempo c’è il rimborso del 10%? Ecco, spiegati in modo semplice, i tempi di questa iniziativa per chi paga in negozio con carta e bancomat e anche quanto si “guadagna” aderendo al programma “Italia Cashless” lanciato dal governo alla fine del 2020.

Quanto dura il cashback, quanto si “guadagna” e il rimborso massimo

Dall’8 dicembre è scattata una vera e propria corsa per registrarsi sull’app IO e iscriversi all’extra cashback di Natale, ma questo è solo un antipasto dell’iniziativa che continuerà anche per tutto il 2021 e fino al 30 giugno 2022. Ci guadagna lo Stato, perché così le transazioni in denaro sono più tracciabili e si combatte il “nero”, ma ci guadagna anche il cittadino: quanto? Il rimborso può arrivare a un massimo di 150 euro, in ogni periodo dell’iniziativa, quindi si può ottenere il cashback per una spesa massima di 1.500 euro.

Dall’8 al 31 dicembre 2020, bastano 10 transazioni elettroniche nei negozi fisici aderenti, anche di piccolissimi importi (per un rimborso massimo di 150 euro), mentre il prossimo anno saranno necessarie 50 operazioni ogni 6 mesi (quindi con un cashback fino a 150 euro ogni semestre). La cifra massima su cui si calcola il bonus è di 150 euro per ogni transazione. Qui i dettagli su come funziona il cashback.

Cashback, quanto tempo dopo le operazioni c’è il rimborso e quando viene pagato

Se le transazioni elettroniche sono istantanee, per il rimborso del 10% bisogna aspettare: il pagamento del cashback, che arriva via bonifico sull’Iban indicato durante la registrazione sull’app IO, è previsto 60 giorni dopo il periodo indicato per gli acquisti se si è raggiunto il numero minimo di operazioni (come detto 10 a dicembre, 50 ogni 6 mesi dal prossimo anno).

Quindi il rimborso del cashback di Natale, per le transazioni valide tra l’8 e il 31 dicembre 2020, sarà pagato a febbraio 2021, per le operazioni con carta e bancomat fatte tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 arriverà entro fine agosto, e via dicendo. In questo articolo cosa si può comprare.

E quando si vedono le transazioni sull’app IO

“Aiuto, non vedo le transazioni valide, l’app non registra le mie operazioni!“. A pochi giorni dalla partenza del programma di rimborsi, in rete circolano le richieste di aiuto di molti utenti che si interrogano su quando si vedono le transazioni valide per il cashback nell’app IO. Al programma di rimborsi sono infatti legati i più diffusi circuiti di pagamento elettronico, ma può capitare di fare acquisti con bancomat e carte da commercianti che non sono dotati di strumenti idonei al cashback (qui spieghiamo quali sono i negozi aderenti).

Quindi è bene controllare via via sull’app IO le operazioni valide per il cashback e il rimborso accumulato fino a quel momento: le transazioni non si vedono però sull’applicazione subito, ma entro 3 giorni lavorativi dopo il pagamento in negozio. Quindi se ci sono nel mezzo giorni di festa o weekend, il tempo può crescere ancora, viene spiegato nelle FAQ di Italia Cashless.