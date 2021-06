Cashback luglio 2021: come funziona il rimborso nel secondo semestre

Il cashback tra luglio e dicembre 2021 ci sarà: il programma di Stato per i pagamenti elettronici continua anche dopo giugno, nel secondo semestre dall’anno, e non cambia nulla sul fronte delle regole per il pagamento dei rimborsi. A differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, questo progetto non sarà annullato. La conferma arriva proprio quando si sta per chiudere il primo periodo del cashback 2021: entro il 30 giugno si potranno accumulare le 50 transazioni valide per ottenere indietro il 10% di quello che si è speso, fino a un massimo di 150 euro. Secondo i dati dall’app IO sono quasi 5,9 milioni gli italiani che hanno raggiunto questo traguardonel primo semestre.

Cashback luglio 2021: le regole per i rimborsi del secondo semestre e come aderire dopo giugno

Non ci sono novità, almeno per il momento. Il secondo semestre del cashback 2021 inizia dal 1 luglio per finire il 31 dicembre e chi ancora non ha preso parte al programma può aderire registrandosi sull’app IO e inserendo le proprie carte elettroniche. Gli utenti che invece hanno già partecipato al programma verranno ammessi alla nuova fase in automatico. Ci saranno quindi 6 mesi di tempo per accumulare transazioni valide. Dopo il 30 giugno, il cashback continua ad avere le stesse regole: non esiste un importo minimo, ma il rimborso del 10% viene riconosciuto per tutti gli acquisti nei negozi pagati con carta di credito, bancomat, carte di debito e prepagate, registrate (e attivate) sull’app IO. C’è invece una somma massima, perché per ogni scontrino si possono avere indietro non più di 15 euro, dunque è riconosciuto solo per 150 euro massimo a transazione. Infine si potrà accumulare un rimborso massimo nel semestre di 150 euro.

Il numero di transazioni valide, il super cashback e la lotteria degli scontrini

Per ottenere il pagamento del rimborso del cashback di luglio-dicembre 2021, nel secondo semestre bisognerà accumulare almeno 50 transazioni valide, pagando con carte elettroniche gli acquisti fatti nei negozi fisici, ai distributori automatici di benzina, agli sportelli delle poste quando si salda una bolletta e via dicendo. Allo stesso tempo si può anche partecipare alla lotteria degli scontrini. Tutto ciò che è pagato online non vale per il programma di rimborsi. Inoltre dal 1 luglio 2021 torna il super cashback, che premierà con 1.500 euro le prime 100.000 persone che in tutto il secondo semestre avranno accumulato il numero maggiore di transazioni elettroniche.

Quando arriva il pagamento del cashback di luglio – dicembre 2021

Come succede per il cashback di Stato che “scade” il 30 giugno, il rimborso del secondo semestre viene versato via bonifico entro 60 giorni dalla conclusione del periodo. Quindi se al 31 dicembre 2021 si avranno almeno 50 transazioni valide, il pagamento del rimborso avverrà entro il 1° marzo 2022 sul conto corrente inserito sull’app IO. Come detto, si otterrà il 10% di quanto speso con carte elettroniche nei negozi fisici fino a un massimo di 150 euro, più l’eventuale super cashback di Stato, se si sarà tra le 100.000 persone che hanno fatto il numero maggiore di transazioni.

Le regole in sintesi per i rimborsi

Ecco quindi in sintesi come funziona il cashback per il secondo semestre 2021: